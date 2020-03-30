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İzmir basını ilk sayfasını koronavirüsle mücadeleye ayırdı

İzmir'de yayımlanan yerel gazeteler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına katkı amacıyla "evde kalın" mesajıyla çıktı.

30.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:20
İzmir basını ilk sayfasını koronavirüsle mücadeleye ayırdı
İzmir 'de yayımlanan yerel gazeteler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına katkı amacıyla "evde kalın" mesajıyla çıktı.
Kentte yayımlanan Yenigün, Yeni Bakış, İlkses, Haber Ekspres, Ticaret, Ege Telgraf ve 9 Eylül gazeteleri, ilk sayfalarını Kovid-19 ile ilgili yapılan "evde kalın" mesajına ayırdı.
Bayilerde yerini alan gazetelerin tamamının ilk sayfasında "Evinde Kal, Sağlıkla Kal" sloganıyla vatandaşlardan, salgına karşı önlem alma konusunda dışarı çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.
Basın İlan Kurumu (BİK) İzmir Şube Müdürü Mehmet Ayan, yaptığı açıklamada, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın, koronavirüsle mücadele ve önlemlerin vatandaşlara ulaştırılması amacıyla ulusal ve yerel basına ortak manşet çağrısında bulunduğunu hatırlattı.
İzmir basınının bugünkü ilk sayfalarının koronavirüsle mücadeleye ayırdığını dile getiren Ayan, "Gazete sahiplerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Yerel basınımızın konuya hassasiyeti önemliydi." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Eylül, Ege, Güncel
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