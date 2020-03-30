Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir basınından ortak "Evde Kal" manşeti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın Korona virüs'ün (Covid-19) yazılı basına "Evde Kal, Sağlıkla Kal" ortak manşet çağrısı, İzmir yerel medyasından tam destek gördü.

30.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:12
İzmir basınından ortak
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın Korona virüs'ün (Covid-19) yazılı basına "Evde Kal, Sağlıkla Kal" ortak manşet çağrısı, İzmir yerel medyasından tam destek gördü.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran dün yaptığı basın açıklamasında, yazılı basın kuruluşlarına "Evde Kal, Sağlıkla Kal" ortak manşet çağrısı yaptı. Duran çağrısında, "Sadece ülkemizin değil bütün dünyanın birkaç aydır mücadele ettiği, büyük bir tehdit haline gelen Covid-19 virüsüyle mücadelede basın ve medya elinden gelen desteği vermektedir. Basının bu zor günlerde işlevini yerine getirirken desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle 23 Mart tarihinde yönetim kurulumuz bazı kararlar aldı ve bunu kamuoyu ile paylaştı. Aldığımız kararlar yazılı basına nefes alma imkanı verdi. Basının en önemli vazifelerinden biri de böyle olağanüstü durumlarda halkı doğru bir şekilde ve infiale sürüklemeden aydınlatmak, haber vermektir. Bu görevini yerine getirirken etkiyi artıracağı, farkındalık oluşturacağı için basınımıza ortak manşetlerle çıkmaları çağrısında bulunmak istiyoruz. 'Evde Kal, Sağlıkla Kal', mottosu ile gazetelerimizi Covid-19'la etkin bir mücadeleye davet ediyor, çağrımızı dinleyen gazetelerimize şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Duran'ın çağrısı üzerine İzmir'de bulunan yazılı medyanın tamamı "Evde Kal, Sağlıkla Kal" ortak manşeti ile çıktı. Yerel medyanın bu duyarlı yaklaşımı okuyucuları tarafından da memnuniyetle karşılandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Basın İlan Kurumu, Koronavirüs, İzmir, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İzmir basınından ortak 'Evde Kal' manşeti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
BDDK, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında indirim yaptı Haberler
BDDK, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında indirim yaptı
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi Haberler
Putin, koronaya karşı alınan sert tedbirlere destek verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 44. yılı koronavirüs gölgesinde anıldı - Haber 19:52: Kızılhaç'tan Kovid-19'a karşı acil insani önlemler alınması çağrısı - Haber 19:52: Samsun'da otomobil bahçeye devrildi: 3 yaralı - Haber 19:52: Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi - Haber 19:51: Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber