İzmir-'başka alperenler ölmesin' diye kartlı sistem geliştirdiler

'Başka Alperenler ölmesin' diye kartlı sistem geliştirdiler İzmir 'in Çiğli ilçesinde, serviste unutulduktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümü üzerine, bir servis firması, aynı acının tekrarlanmaması için araçlarına kartlı sistem taktırdı. Sistem sayesinde şoförlerin araçtan inmeden önce aracı kontrol ettiğini belirten firmanın İzmir Bölge Yöneticisi Deniz Kezer (38), Amacımız, başka Alperenlerin ölmemesi dedi.Çiğli ilçesi Köyiçi Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017 tarihinde, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan Alperen, yaşamını yitirdi.Bir servis firması, bu tarz durumun tekrarlanmaması için servis araçlarına kartlı sistem zorunluluğu getirdi. Bu sayede öğrencilerin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacağını ve benzer olayların tekrarlanmayacağını söyleyen servis firmasının İzmir Bölge Yöneticisi Deniz Kezer, projenin örnek olması gerektiğinin altını çizdi.KART BASILMAZSA PARA KESİLİYORProje hakkında bilgi veren Deniz Kezer, şöyle konuştuAlperen Sakin'in serviste unutulup hayatını kaybetmesiyle birçok şey değişti. Olayın ardından her firma kendine çekidüzen vermeye yöneldi. Biz de, daha farklı bir boyutta işin içine daldık ve otomasyon firmamızla ortak çalışarak bir kartlı sistem geliştirdik. Servis araçlarımızın arka kısmına bir kart okuyucu yerleştirirken, şoförlerimize de okutmaları için kartlar verdik. Son çocuğumuz servisten indikten sonra 10 dakika içinde sürücünün, elindeki kartı okutması gerekiyor. Kart okutulmadığı takdirde, okul görevlilerimize uyarı mesajı gidiyor ve görevli de hemen şoförü arayarak uyarıyor. Kartın basılmaması durumunda ise şoförler, günlük hak edişlerini alamıyorlar. Kart basmak için minibüsün arka kısmına yürümek zorunda olan şoförler, koltukta unutulan bir çocuk olursa onları da görüyorlar. Bunun yanı sıra serviste unutulan eşyalar da böylelikle kolayca teslim ediliyor.VELİLER UYGULAMADAN MEMNUNİlk olarak İzmir'de başlatılan, ardından da çeşitli illerde uygulanan kartlı sistemi daha da geliştirmek istediklerini belirten Kezer, Türkiye'de 60'ın üzerinde okula servis hizmeti veren araçlarımızda bu sistemi kullanıyoruz. Amacımız daha fazla okulda sistemi uygulayabilmek. Umarım projemizle diğer firmalara da örnek oluruz. Sistemi geliştirmeye ve daha iyi yerlere getirmeye de çalışıyoruz. Bir dikkatsizlik, Alperen Sakin'in canına mal oldu. Amacımız başka Alperenlerin ölmemesi ifadelerini kullandı.Servis şoförü Bülent Baygel (58) ise, velilerin kartlı sistemden dolayı duydukları memnuniyeti şu sözlerle açıkladıHem biz şoförler hem de öğrencilerin velileri oldukça memnunuz. Her iki taraf da böylece daha güvenli hissediyor. Bunun yanı sıra çocuklarımızın unuttukları eşyaları da kolayca ulaştırıyoruz. Kart basmaya giderken aldığımız ürünleri hemen görevlilere teslim edip çocuklarımıza kısa sürede ulaştırıyoruz.