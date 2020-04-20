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İZMİR Bayındır'ın küçük yüreklerinden anlamlı davet

Bayındır'ın küçük yüreklerinden anlamlı davet23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene koronavirüs tedbirleri nedeniyle statlarda kutlayamayacak olsa da heyecan şimdiden başladı ve coşkusu hiç azalmıyor.

20.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:41
Bayındır 'ın küçük yüreklerinden anlamlı davet
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene koronavirüs tedbirleri nedeniyle statlarda kutlayamayacak olsa da heyecan şimdiden başladı ve coşkusu hiç azalmıyor. Bayındır Belediyesi de özellikle çocuklarımızın hayatında büyük yer tutan ve önemli olan bu özel bayramı onlara doyasıya yaşatmak için 23 Nisan günü bazı etkinlikler düzenleyecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100.yıl onuruna tüm Bayındırlıları balkonlardan 23 Nisan Akşamı saat: 21.00'de İstiklal Marşımızı hep bir yürekten okumaya davet eden Bayındır Belediyesi bunu 'Bayındırlı küçük yüreklerin' davetleri ile hazırlanmış bir ile video duyurdu. Videoda heyecanları gözlerinden ve seslerinden anlaşılan minik yürekler İstiklal Marşı'nı okuyup Bayındırlılara çağrıda bulundular. Bayındır Belediyesi'nin bu videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak hemşehrilerine şöyle seslendi: 'Değerli Hemşehrilerimiz, sizlere küçük yüreklerin büyük bir mesajı var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100.yıl onuruna ithafen siz değerli hemşehrilerimizi 23 Nisan akşamı saat 21.00'de balkonlarımızdan, hep bir yürekten İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyoruz'
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA)
İZMİR Bayındır’ın küçük yüreklerinden anlamlı davet

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Bayındır, Güncel
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