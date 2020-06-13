İZMİR BAYRAKLI'DAKİ EĞİK BİNA, TEHLİKE SAÇMAYA DEVAM EDİYOR

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, eğik duran ve depreme dayanıksız olduğu belirlendikten sonra sakinleri tahliye edilen Çiğdem Apartmanı, metruk halde yıkılmayı bekliyor.

13.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:26
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, eğik duran ve depreme dayanıksız olduğu belirlendikten sonra sakinleri tahliye edilen Çiğdem Apartmanı, metruk halde yıkılmayı bekliyor. Birçok mahalle sakini, binanın çevresinden geçerken endişeli olduklarını ve yıkımın bir an önce gerçekleşmesini istediklerini söyledi.
Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi'ndeki 151 numaralı 'Çiğdem Apartmanı'nın zemininde kayma olduğu şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor, Bayraklı Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 22 daireli apartmanın sakinlerine tebligat gönderdi. Ekipler 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Geçen şubat ayında, Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde apartman tamamen boşaltıldı. Sakinleri tahliye edilen apartmandaki tüm dairelerin pencere ve kapıları da söküldü. Ancak, apartman boşaltılmasına rağmen, yıkım işlemi hala gerçekleşmedi.
'HER AN YIKILACAK KORKUSUYLA YOLUN KARŞISINA GEÇİYORUZ'
Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Özkiremit, söz konusu bina hakkında yıkım kararı çıkarıldığını, ancak 2 aydır bir gelişme olmadığını belirterek, "Yıkacaklardı, ancak hala yıkılmadı. İçeriye yabancılar giriyor. Hapçılar, içkiciler buraya geliyor, bir şey diyemiyorsun. Bir önlem alınmadı. Biz buranın bir an önce yıkılmasını içiyoruz. İki aydır buraya ne gelen var ne giden var" dedi. Bir diğer çevre sakini Hüseyin Ateş ise, "Bu binanın burada olmasını istemiyoruz. Burası her an için tehlike arz ediyor. Her an yıkılacakmış korkusuyla, kendimizi sakınmak için yolun karşısına geçiyoruz. Gereken bir an önce yapılsın" dedi. Diğer vatandaşlar da, binanın kendileri için tehlike arz ettiğini söyleyerek, bir önce yıkılması için çağrıda bulundu. İZMİR BAYRAKLI’DAKİ EĞİK BİNA, TEHLİKE SAÇMAYA DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bayraklı, Güncel, Haber

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