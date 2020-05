İZMİR-BAYRAM ÖNCESİ KURUYEMİŞ SATIŞLARINDA ARTIŞ

Kaynak: DHA

Ramazan Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle herkes evlerinde geçirecek olmasıyla, kalabalık bayram sofralarının kurulamayacağı bu 4 günlük tatilde, sıklıkla tüketilen atıştırmalıklardan biri de kuruyemişler olacak. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve yer fıstığı gibi kuruyemişlerin satışında ise bayram öncesi artış yaşanıyor.Kuruyemişler bayram sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alır. Bu bayram da sıklıkla tüketilen atıştırmalıklardan biri bütçemizin de dostu, çekirdekler ve yer fıstığı olacak. Bu bayramda koronavirüs nedeniyle kalabalık aile sofraları kurulamasa da kilosu 25 lira civarında seyreden ay çekirdeği, şimdiden mutfaklarımızdaki yerini alacağa benziyor.Ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve yer fıstığının orta gelir düzeyindeki tüm ailelere hitap ettiğini söyleyen İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve kuruyemiş üreticisi Abdülhamit Sevim, bu ürünlerin rahatlıkla yetiştirilerek ihraç bile edilebileceğini vurguladı. Bayram tatili nedeniyle kuruyemiş satışlarının artış gösterdiğini anlatan Sevim, fiyatların yüksek seyretse de vatandaşların kuruyemiş tüketiminden vazgeçmediğini vurguladı. Sevim, "Şu an kuruyemişe aşırı talep var. Genel olarak işlerimiz iyi gitse de fiyat artışlarından etkilendik. Stokçular fazla malları ellerinde tutarak bize sattılar. Fiyatlar bu yüzden yükseldi. Sezonda yani 10'uncu ayda 14 liraya aldığımız yer fıstığı şu an 30 lira. Ay çekirdek ve kabak çekirdek fiyatı da yüzde 30 arttı. Yani kilosu 20-22 lira civarındayken şu an 35 liradan alıyoruz. Stokçular bizi iyice yordu. Bu süreci fırsat bildiler. Sezonda 10'uncu ayda aldıkları malları stokladılar. Şu an çok yüksek fiyatla satıyorlar" dedi. Özellikle 3 çeşit kuruyemişin çok satıldığını anlatan Sevim, "Ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve fıstık çok satılıyor. Kabak çekirdeğinin fiyatı 40 lira, yer fıstığının 35 lira, ay çekirdeğinin fiyatı ise 25 lira civarında seyrediyor" diye konuştu.EVDE KALANLAR KURUYEMİŞE YÖNELDİSokağa çıkma kısıtlaması da kuruyemiş tüketimini arttıran nedenlerden biri oldu. Kuruyemişi mutfaklarından eksik etmediklerini belirten Ahmet Zeytinli, "Bayramın vazgeçilmezlerinden biri tatlılar. Ama bu bayram sütlü tatlıları tercih ediyoruz. Çünkü havalar çok sıcak. Kuruyemiş henüz almadım ama aklımda. Kabak çekirdeği benim vazgeçilmezim. Çocuğum için çiğ badem, eşim için kaju ve Antep fıstığı alıyoruz ama en sık kabak çekirdeği tüketiyoruz. Fiyatların yüksek olduğunu biliyorum. Bütçeyi biraz aşıyor ama olmadan da olmuyor. 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Az miktarda da olsa alacağız" dedi. Mikail Arslan da "Evde bulunduğumuz süre içinde en çok kuruyemiş tüketiyoruz. Marketten çikolata da alıyoruz. Ama kuruyemiş fiyatları epey yüksek. Marketten 100 ya da 200 gram alabiliyoruz. 4 kişilik bir aileyiz. Herkes tüketiyor ama az alıyoruz. Kabak çekirdeği, fındık, fıstık alıyoruz" diye konuştu.'KİLO ALDIK'Bayram alışverişini mümkün olduğu kadar tamamladıklarını dile getiren Hüseyin Beyaztaş ise "Çerez, çikolatayı dışarıdan alırız ve baklavayı evde eşim yapar. Kuruyemişlerden en çok kabak çekirdeği ve kuru üzüm alırız. 3 kişilik bir aileyiz. Bayramda bir yere gidemediğimiz için üzgünüz. İnşallah daha güzel günler olur. Evde olduğumuz için kilo aldık" dedi. Seyfettin Demirelli, "Nohut, fıstık, ceviz alıyorum. Evde kaldığımız süre içinde tüketim arttı. Torunlar, çocuklar hepimiz yiyoruz. Bayramda ise evdeyiz. Fiyatlar normal bence" diye konuştu. Her bayramda kuruyemişçiye geldiğini belirten Muhammed Köse de şunları söyledi:"Benim yaşım gereği çiğ fındık, çiğ badem, kabuklu ceviz ve üzüm alıyorum. Çocuklara da karışık çerez alıyorum. Benim tuzsuz kavrulmamış ürünleri tercih etmem gerekiyor. Kuruyemişi hiç eksik etmiyoruz."