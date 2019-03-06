İzmir Bbsk Avrupa Sahnesinde

Tekerlekli sandalye basketbolunda ülkemize temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyespor
, 7-10 Mart tarihlerinde İtalya
'nın Lignano kentinde düzenlenecek Avrupa
Ligi 2'de bir kez daha sahne alacak. Mavi-beyazlı ekipte ilk hedef, eleme grubunu geçerek İspanya
'daki finallere kalmak. Geçen yıl Avrupa Ligi-3'te mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi
, yarı finale kadar yükseldiği turnuvayı üçüncü sırada tamamlamayı başarmıştı.
PDM Treviso takımının ev sahipliğindeki şampiyonada Fransa
'dan Toulouse
IC, Hollanda
'dan SC Devedo, İspanya'dan ise Mideba Exstremadura yer alacak. Yeniden Avrupa arenasında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Antrenör Erdinç Kılıç, "Ligde şu anda ilk üç içerisindeyiz. Avrupa Ligi 2'de önce İtalya'daki eleme gurubunu lider bitirmek ve İspanya'da oynanacak olan final serisine kalmak istiyoruz. Takımımız, bunu başaracak güce ve inanca sahip" dedi.
- İzmir
İtalya, İzmir, Avrupa, Spor
Kaynak: DHA