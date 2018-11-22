İzmir Belediye Başkan Adayı Olarak Adı Geçen Nihat Zeybekci Kimdir?

İzmir için AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı söylenen Nihat Zeybekci'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olup olmadığı sorulduğunda, ''İzmir mahallenin en güzel kızı. Kim istemez.'' yanıtını verdi. Peki, Nihat Zeybekci kimdir?

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961 tarihinde, Denizli'nin Tavas ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Denizli'de tamamlayan Zeybekci, liseyi Kütahya'da yatılı okudu. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi'inde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Zeybekci, üniversite eğitimi boyunca dış ticaret şirketinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde de yüksek lisansını tamamladı.

TURKUAZ TEKSTİLİ KURDU

Tam anlamıyla kariyerine İstanbul'da özel sektörde başlayan ünlü siyaset adamı, Denizli'de bir tekstil firmasının ihracat müdürlüğünü yaptı, 1994 senesinde Turkuaz Tekstil'i kurdu. Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulunan Nihat Zeybekci, Denizci Platform Sözcülüğü görevini yürüttü ve iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığında bulundu.

EKONOMİ BAKANI OLDU

Siyasete 2004 yılında adım atan Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili olarak meclise girdi. AK Parti MKYK üyesi olan Zeybekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından sonra 26 Aralık 2013'de gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine atandı. Ayrıca, 2004-2011 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi. 24. 25. ve 26. dönem Denizli Milletvekili olan Zeybekci, 24 Mayıs 2016 tarihinde tekrar Ekonomi Bakanı olarak atandı.