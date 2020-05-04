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İZMİR Belediye binası önündeki şüpheli çanta korkuttu

Belediye binası önündeki şüpheli çanta korkuttuİZMİR'in Torbalı ilçesindeki belediye binası yakınına bırakılan çanta, tedirginlik yarattı.

04.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:58
Belediye binası önündeki şüpheli çanta korkuttu
İZMİR'in Torbalı ilçesindeki belediye binası yakınına bırakılan çanta, tedirginlik yarattı. Bir polis memurunun kontrol ettiği çantanın içinden kıyafet çıktı.
Torbalı Belediye binasının yanında saat 10.00 sıralarında sahipsiz çantayı gören vatandaşlar tedirgin olup, polisi arayarak, ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Bölgede yaya trafiğini durduran ekipler, çantanın fermuarlarını açıp, içini kontrol etti. Kıyafetlerin çıktığı çantanın kime ait olduğu bilinmezken, polis, çantayı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. İZMİR Belediye binası önündeki şüpheli çanta korkuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: Torbalı, Polis, Güncel, Haber

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