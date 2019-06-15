İZMİR Belediye işçilerinin çocuklarıyla yer aldığı Babalar Günü videosu beğenildi

Belediye işçilerinin çocuklarıyla yer aldığı Babalar Günü
videosu beğenildiİzmir
'de Buca Belediyesi
'nin, Babalar Günü'ne özel olarak çektiği ve belediye çalışanı temizlik işçisi, veteriner ve marangoz ile çocuklarının oynadığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Tüm babalar bir kahramandır ve tüm çocuklar babasına hayrandır sloganıyla Babalar Günü'nü kutlayan Buca Belediyesi'nin özel videosu, sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Cafer Aksünger ve 4 yaşındaki kızı Dicle
, Fen İşleri Müdürlüğü
'nde çalışan Tamer Özdağ ve 7 yaşındaki oğlu Talha ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Akın Karaman
ve 8 yaşındaki oğlu İlker'in kamera karşısına geçtiği videonun finali de izleyenleri duygulandırdı. Videoda minik Dicle temizlik işçisi babası için Benim babam Superman. Sihirli bir değneği var. Dokunduğu her yeri tertemiz yapıyor derken, İlker de veterinerlik yapan babası için Benim babam bütün hayvanların kahramanı. Aynı onun da Ali Baba gibi bir çiftliği var. Kediler, köpekler onun dostları dedi. Babası marangoz olarak çalışan Talha ise, Benim babam hem kahraman, hem sihirbaz. Dümdüz tahtalardan neler neler yapıyor. İsterse Pinokyo bile yapabilir sözleriyle izleyenleri gülümsetti. Video finali ise Mustafa Kemal Atatürk
ve manevi kızı Ülkü Adatepe
'nin olduğu ve Tüm babalar bir kahramandır ve tüm çocuklar babasına hayrandır sloganı izleyenlerden pek çok yorum ve beğeni aldı.