Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İZMİR Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısı

Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısıKORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla, toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından, İzmir'de bazı vatandaşların kurala uymadıkları gözlendi.

04.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:36
Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısı
KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla, toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından, İzmir 'de bazı vatandaşların kurala uymadıkları gözlendi. Belediye yetkilileri ve otobüs şoförleri, maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, otobüslerde dezenfekte çalışması yaptı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar ile, vatandaşların toplu taşıma araçlarında maske kullanması zorunluluğu getirildi. Kararlara uymayan vatandaşlara ise, adli ve idari cezalar uygulanacağı açıklandı. İzmir'in Konak ilçesindeki Bahribaba otobüs duraklarında, bazı vatandaşların uyarı dikkate aldığı ve çeşitli maskeler taktıkları gözlenirken, bazılarının bu kuralı hiçe saydığı gözlendi. Belediye yetkilileri ile otobüs şoförleri, kurallara uymayanlara uyarılarda bulunurken, vatandaşlara maske kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, otobüslerdeki rutin dezenfeksiyon çalışmaları da sürdü. Özel giyimli kişiler tarafından, otobüsler dezenfekte edildi. İZMİR Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel

Haberin Videosu :

İZMİR Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İZMİR Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek

Son Dakika Güncel Haberleri

17:36: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 29'a yükseldi - Haber 17:36: Zonguldak'ta karantina uygulaması - Haber 17:35: Karantinadaki öğrencilerden yurt çalışanlarına çiçek sürprizi - Haber 17:35: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına altınlarını bağışladı - Haber 17:35: Maske ve eldiven sipariş etti sıvı sabun çıktı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler