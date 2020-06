İZMİR Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepki

Kaynak: DHA

Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleliden tepkiİZMİR'in Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası olarak başlatılan inşaat, yarım kaldı. Açık kalan inşaat alanının aylardır kapatılmadığını söyleyen mahahalle halkı, çocukların inşaatın içinde ve çevresindeki su birikintisinde yüzmeye çalıştığını, uyuşturucu bağımlılarının boş binayı mesken tuttuğunu belirterek, can kaybı yaşanmadan çözüm bulunmasını istedi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise, "Buraya illa bir çocuk düşüp boğulduktan sonra mı gelecekler" dedi.Emir Sultan Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlayan proje tamamlanamadı. İnşaat alanının çevresinde ve yer altı otoparkı olarak düzenlenen alana metrelerce yükseklikte su doldu. Çevresinde alana girişi engelleyecek herhangi bir koruma bulunmazken, inşaat alanı adeta kaderine terk edildi. Mahalle sakinleri ise sıcak havalarla birlikte serinlemek isteyen çocukların inşaatın içinde ve çevresindeki su birikintisinde yüzmeye çalıştığını söyledi. Öte yandan uyuşturucu bağımlılarının boş binayı mesken olarak seçtiği belirtilirken, durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri yetkililerin harekete geçmesi için çağrıda bulundu. Duruma isyan eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin duruma bir an önce el atması gerektiğini vurguladı.'ÖNLEM ALINMASI İÇİN İLLA BİR CAN MI KAYBEDELİM?'Konuyla ilgili inceleme başlattıklarını ifade eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, defalarca haber vermelerine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü harekete geçmediğini söyleyerek, "Bu bölge uyuşturucunun kol gezdiği bir bölge. Polis ekiplerimiz burada devamlı uygulama yapıyor. Biz uyuşturucuyu bitirelim derken, bu binayı yapıp boş bıraktılar. Burası daha önce çok daha fazla su doluydu ve etrafında hiçbir şekilde koruma yok. Müteahhit bırakıp gittiyse belediye buranın durumunu görmüyor mu? 3-4 defa uyarmamıza ve haber vermemize rağmen gelmiyorlar. Buraya illa bir çocuk düşüp boğulduktan sonra mı gelecekler? İlla bir tane can mı kaybedelim? Bina uyuşturucu kullananların kol gezdiği bir yer haline geldi" dedi.'ÇÖZÜM BULUNMAZSA VAHİM İŞLER OLUR'Birilerinin canı yanmadan yetkililerin en azından bu alanı koruma altına alması gerektiğini vurgulayan Başdaş sözlerini şöyle sürdürdü:"Konu grup başkanvekilimiz tarafından araştırılıyor. Müteahhit parasını alamadığı için bırakıp kaçmış ancak bir an önce belediye bu konuya el atmalı. Belediye yapamıyorsa devretsin ve yeni bir ihale sürece başlatsın. Etrafı açık ve büyük bir tehlike var. İleride okul var, binanın önü hastane. Gayrimeşru otoparkçılar da bu alanı kullanıyor. Arabasını park edenler başına ne geleceğini de bilmiyor. Özellikle belediyenin burada önlem alması gerekiyor. Polislerin uygulama noktası ilerideydi burası açık diye yakına geldiler. Belediye yetkilerine sesleniyorum buraya bir an önce çözüm bulsunlar yoksa daha vahim işler olur. Burası yapılırken sevindik ama durduruldu. Belediye ufak bir hizmetini tamamlayamadı."'DEMİRLER VE ÇİVİLER TEHLİKE SAÇIYOR'Kendinden yaşça küçük çocukların su birikintisine girmeye çalıştığını belirten Murat Çamlı (16), aynı zamanda demir ve çivilerin tehlike saçtığını söyleyip, "Bu inşaat alanının hemen yanında top sahası var. Top oynanıyor, bazen o su dolu alana çocukların topları kaçıyor. Suya girmeye çalışan küçük çocuklar oluyor. Tehlikeli bir alan. Akşamları buradan geçerken tedirgin olduğumuz oluyor çünkü kimler giriyor, kimler çıkıyor belli değil. Bina yüksek katlı rahatlıkla herkes oraya çıkabiliyor. Çok sayıda demir ve çivi var. Su ve yüksekliğin dışında bu da çok riskli. Biri bu demirlerin üstüne düşebilir, ya da binanın yukarısında gezenlerin ayağına çivi batabilir" dedi.'HESABINI KİMDEN SORACAĞIZ?'İnşaat alanında hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını dile getiren vatandaşlardan Ümit Lafanlar (33), "Görüyorsunuz buraya belediye binası yapmaya çalıştılar ama hiçbir şekilde olmadı ve bu şekilde bırakıldı. Çoluk çocuğumuz var. Burada oynamaya çalışıyorlar, düşme tehlikeleri var. Buraya bir çocuk düşse hayati tehlikesi var. Belediye ile bu şekilde sıkıntı yaşıyoruz hiç güvenlik yok. Bir çocuk düşse ölse bunun hesabını kimden soracağız?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.'ÇOCUK DÜŞSE BOĞULUR'Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getiren mahalle sakinlerinden Tarık Karaoğlan (36), "Mahallemizin çocukları inşaat alanının çevresinde oluşan suya girmeye başladı. Su kaynakları milli bir servet ve boş yere akıyor. İtfaiye ekiplerine konuyu bildirdik ve gelip bu suyu 1 buçuk ay önce çektiler ancak bu kadar kısa sürede su yine 5 metreyi buldu, yeniden doldu. Yan taraflar ise 10- 12 metreyi buluyor. Bir çocuk düşse boğulur" dedi.'8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KURTARDIK'Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çocukların da su olduğu için bu suya girmeye çalıştığını söyleyen Karaoğlan, çocukların ölüm tehlikesi olduğunu ifade ederek, "Diğer yandan yaz dönemi de olduğu için küçük yaştaki çocuklara buranın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatamıyoruz. Biz güvenlik ve bekçi de talep ettik ama gördüğünüz gibi hiçbir önlem alınmadı. Etrafı da açık. Bu alanın hemen yanında çocuklar top oynayıp, uçurtma uçuruyor. Çok tehlikeli. Akşam saatlerinde bu inşaata kimlerin girip çıktığını bilmiyoruz. Mahalle çok şikayetçi. 8 yaşlarında bir çocuk bu çevrede oynarken suya düştü. Biz bunu tesadüfen gördük ve biz şans eseri kurtardık. Eğer olmasaydık her şey yaşanabilirdi. Çocukların burada ölüm tehlikesi var. O çocuğu biz görmesek ve hayatını kaybetse bunun vebalini kim ödeyecek?" ifadelerini kullandı.