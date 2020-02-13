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İzmir bergama'da servis aracı ile tır çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Bergama'da servis aracı ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (4)2 İŞÇİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİİzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı ve kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi.

13.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:02
'da servis aracı ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (4)
2 İŞÇİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ
İzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı ve kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi. İşçilerden Mehmet Ali Çakmak için, Bergama'ya bağlı kırsal Koyuneli Mahallesi'nde, ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çakmak'ın oğulları İbrahim (18) ve Tuncay Çakmak'ın (25) yanı sıra, akrabaları ve komşular katıldı. Cenazenin başını bekleyen İbrahim ve Tuncay Çakmak, taziye dileklerini kabul etti. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, köy mezarlığına defnedildi. Kazada hayatını kaybeden bir diğer işçi Ramazan Kömürcü, ikindi ezanının ardından ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi'nde defnedilirken, Emre Parmaksız ve İsmail Ökemen'in cenazelerinin yarın toprağa verileceği bildirildi.
İzmir bergama'da servis aracı ile tır çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Bergama, Güncel

Kaynak: DHA


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