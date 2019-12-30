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İzmir beyaza büründü

İzmir beyaza büründüİZMİR'de etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok ilçede kar yağışı etkili oldu.

30.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:33
İzmir beyaza büründü
İZMİR'de etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok ilçede kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri tuzlama çalışmaları başlattı. Ayrıca İzmir'in Tire ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kent genelinde etkilli olan soğuk hava, birçok ilçede kar yağışına neden oldu. İzmir'in Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmaları başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi hava radar yolu, Kemalpaşa-Spil yolu, Kemalpaşa Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire'nin Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde ve Ödemiş'te tuzlama çalışmaları sürüyor. Ayrıca, Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı, binaları ve sokakları beyaza bürüdü. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini açıkladı.
İzmir beyaza büründü

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Kaynak: DHA


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