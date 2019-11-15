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İzmir binali yıldırım ege ekonomik forum'a katıldı

Binali Yıldırım Ege Ekonomik Forum'a katıldı (2)TARIM BAKANI: DİKİLİ'DE TARIMA DAYALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAKİzmir'de, 'Yarın İçin Hayal Et' ana teması ile bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum'un öğleden sonra düzenlenen oturumuna katılan Tarım ve Orman Bakanı...

15.11.2019 01:25 | Son Güncelleme: 15.11.2019 01:30
Binali Yıldırım Ege Ekonomik Forum'a katıldı (2)
TARIM BAKANI: DİKİLİ'DE TARIMA DAYALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAK
İzmir'de, 'Yarın İçin Hayal Et' ana teması ile bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum'un öğleden sonra düzenlenen oturumuna katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörünün önemine değindi. Türkiye'nin Avrupa'da ciddi bir performansının bulunduğunu ifade eden Bekir Pakdemirli, "Birlik ve kooperatifler olarak bunların pazarlamasını yaparsak ürünü çok daha iyi pazarlarız. Birlik ve kooperatifleri devreye almadan bugünü kurtarırız ama önümüzdeki 20 yılı kurtaramayız. Yüzde 60 daha fazla gıda üretmemiz lazım. Bu bizi bir noktada korkutmalı. Tabii ki baktığımızda geçmiş yüzyılda bunun çareleri de bulunmuş. Avrupa'da 250 bin kooperatif ve 5.4 milyon çalışanı var. Fransa'da 15 bin kooperatif var ve 86 milyar dolar ciro yapıyorlar. Bizde de kabaca aynı miktarda kooperatif var ama 1 milyar dolar ciro yapan kooperatif yok. Sayılarını artırmamız lazım. Fransa ölçeğinde 86 milyar dolar ciro varsa Türkiye olarak da o kadar olması lazım" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN ENFLASYON SEPETİNDE GIDANIN ALDIĞI PAY YÜZDE 25'
Tarım konusunda eleştirilerin olduğunu anımsatan Pakdemirli, 'Tarım bitti, üretici şöyle böyle oldu' gibi konuşmaların tarımda var olanları da korkutup bu işten kaçmasına neden olduklarını savunarak, "Eleştiri tabii olsun ama bunlar saygı ve sevgi çerçevesinde olmalı. Bunun üzerinden siyaset yapıp kimse kendisi için rant elde etmeye çalışmasın. Bu bir milli güvenlik, memleket meselesidirö diye konuştu. Gelecek hafta Tarım Şurası'nın yapılacağını kaydeden Pakdemirli, daha iyi planlamaya ihtiyaç olduğunu anlattı. Pakdemirli, 'Sözleşmeli üretimi planlayacak duruma getirebilirsek bu Türkiye için son derece faydalı olacak. 7 Euro olan patates geçen sene 380 Euro'ya çıktı yurt dışında. Hiçbir yerde muhalefet liderleri konuşmadı. Türkiye'nin kendine özel durumunu da kabullenmek lazım. Türkiye'nin enflasyon sepetinde gıdanın aldığı pay yüzde 25. Gıda konuşuluyor ve konuşulmaya devam edecek" dedi.
'SERİ ÜRETİME HAZIRIZ'
Bakan Pakdemirli, konuşmasının devamında geçen hafta ıspanak yemeğinden dolayı yaşanan zehirlenmelere atıfta bulunarak, şunları söyledi:
"Her kökün içine Bakanlık olarak bakma şansımız yok. Herkesle belli seviyede eğitimle bu işi götürmemiz lazım. Yabani ottan bir zehirlenme vakası oldu. Gıda güvenliği son derece önemli. İstihdam konularında da çiftçinin yaşı artıyor. 50'li yaşların üzerine çıktık. Genç nesillerin bu işin içinde olması lazım."
Elektrikli traktör konusunda da değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, "Tamamen elektrik ile işleyen traktörü 6 aydan kısa bir zamanda bitirdik. 5 saat çalışsa tarlada, normal bir traktörden daha iyi. Seri üretime hazır bir şey var elimizde. Türkiye bu konuda iddialı olabilir mi, olabilir. Seri üretime hazırız. Türkiye bu konuda ihracatçı da olabilir" dedi.
Pakdemirli ayrıca, Dikili'de tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacağını, burada 80 bin tonun üzerinde sebze ve meyve üretimi yapılacağını açıklayarak, şunları söyledi:
"Ayın 7'sinde imzaladım. Dikili tarıma dayalı organize sanayi bölgesi hayırlı uğurlu olsun. Burada 80 bin tonun üzerinde sebze ve meyve üretimi olacak ve 3 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacak. Ama 9 ilçede daha tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri kurulmasıyla konusunu da gündemimize aldık. Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay Havzası, Foça, Menemen, Torbalı'da. Bunları hepsini peyderpey inşallah ülkemize kazandırmış olacağız. Bölge olarak da Denizli Sarayköy'de, Aydın Efeler'de Manisa Alaşehir'de, Balıkesir Edremit'te kurulması konusunda da gayretimiz sürüyor."
İzmir binali yıldırım ege ekonomik forum'a katıldı

Binali Yıldırım, Güncel

Kaynak: DHA


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