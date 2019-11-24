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İzmir binali yıldırım izmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak

Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (4)ANADOLU DESTANI DEFİLESİ GÖZ KAMAŞTIRDIAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü...

24.11.2019 19:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:11
Binali Yıldırım: 'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (4)
ANADOLU DESTANI DEFİLESİ GÖZ KAMAŞTIRDI
AK Parti İzmir Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programının ardından Konak'ta bulunan Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Yıldırım çifti, burada Ege Bölgesi, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden oluşan 'Anadolu Destanı' isimli defileyi izledi. Enstitü tarafından hazırlanan birbirinden şık kostümler, davetliler tarafından beğeniyle izlendi. Burada da bir konuşma yapan Binali Yıldırım, Olgunlaşma Enstitüsü'nün önemine dikkat çekerek, "Medeniyetimizi sizler gibi beceri sahibi kardeşlerimiz sayesinde ihya etmeyi başarıyoruz. Burası, giyimin sanata dönüştüren yerdir. Geleneksel el sanatlarını günümüz algısına hitap edecek şekilde yeniden yaratan kuruluştur. Milli kimliğimin korunmasında kadınlarımızın önemini keşfeden burada, söz değil eser konuşur. Eserlerinizi halkımıza sunuyor ve kadınlarımıza örnek oluyorsunuz" dedi.
'SANATIN EKONOMİSİNİ YAPAN İNSANLAR YETİŞTİRİYORSUNUZ'
Türk kültürünü hiç bilmeyenlerin Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldiklerinde burada gördükleri atmosfer sayesinde ülkenin tüm değerlerini anlayarak ayrılacaklarını söyleyen Yıldırım, "Ülkemizi zaman zaman yurt dışında da başarı ile temsil ediyorsunuz. Kültürümüzü, medeniyetimizi en güzel şekilde yansıyor, Türk modası, Türk zevki ve nakışlarını bütün dünyaya sunuyorsunuz. Eserlerinizde bize ait ne varsa hepsini gururla yaşatıyorsunuz" diye konuştu. Burada unutulmaya yüz tutan el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarıldığını da ifade eden Yıldırım, "Nitelikli istihdama da katkı salıyorsunuz. Sanatın ekonomisini yapan insanlar yetiştirerek faydalı güzel işlere imza atıyorsunuz" dedi.
İzmir binali yıldırım izmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak

Binali Yıldırım, Semiha Yıldırım, Milletvekili, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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