İzmir Bir Babanın En Acı Çığlığı Kızımın Vakti Kalmadı

Kaynak: DHA

Bir babanın en acı çığlığı Kızımın vakti kalmadıİzmir'de yaşayan Ayhan ve Zirve Ertaş çiftinin 8 yaşındaki kızı Rüya Ertaş'ın beyincik bölümündeki 4 santimlik kötü huylu tümör ameliyatla alındı. Ancak beyin sapı tam olarak temizlenemeyen Rüya'ya doktorlar 8 ay ömür biçti. Baba Ayhan Ertaş, kızının çok vaktinin kalmadığını belirterek, umudunu Küba'daki tedaviye bağladı, ancak masrafın yüksek olduğunu söyledi. 4 aylık bir kardeşi bulunan Rüya da yaşamak istediğini söyledi.İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de çalışan işçi Ayhan Ertaş (34) ile muhasebeci olan ancak çalışmayan Zirve Ertaş'ın kızı Rüya, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü. 2018 yılında ilk önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Rüya Ertaş'a, tanı konulamadı. Ardından Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ertaş'ın kafatasının arkasında bir cisim olduğu anlaşıldı. Rüya Ertaş, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi. Hastanede MR çekildi ve doktorlar küçük kızın beyincik kısmında tümör olduğunu belirledi. Küçük kız, 4 santimlik kötü huylu tümörün alınması için ameliyat edildi, ancak istenen sonuç elde edilemedi.Ayhan Ertaş, 7 Temmuz 2018'de ameliyat olan Rüya'nın beyinciğinden 4 santimetre büyüklüğünde kötü huylu bir tümör çıktığını, ancak yapılan ameliyata rağmen beyin sapına yapışan tümörün tamamının alınamadığını söyledi. Ertaş, Kızımın 8 saat süren ameliyatın ardından, kafasında şişme oldu ve beyin sıvısı devirdaim yapmadı. Bu nedenle ikinci bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Kafasındaki sıvıyı alıp mide boşluğuna göndermek için, kızımın başına pompa diye bildiğimiz şant takıldı. Ameliyattan sonra bir ay ışın tedavisi gördü dedi.'TEK UMUDUMUZ KÜBA'Işın tedavisinin ardından Rüya Ertaş'ın Dokuz Eylül Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde kemoterapi tedavisi alacağı zaman, buradaki bir profesörün, kendilerine bütün tedavilerin yapılması halinde Rüya'nın en fazla 8 ay yaşayabileceğini söylediğini anlatan Ayhan Ertaş, Böyle deyince biz de kemoterapiye kızımızı götürmekten vazgeçtik. Çeşitli araştırmalar yaptık ama hastanelerden benzer yanıtları aldık diye konuştu.Ertaş Ailesi, tüm bu gelişmelerin ardından umudunu Küba'ya bağladı. Rüya'nın raporlarını bir acente aracılığıyla Küba'daki bir hastaneye gönderen Ertaş Ailesi'ne, 'Bu hastalığın tedavisi yok' şeklinde yanıt verilerek, talep geri çevrildi. Ayhan-Zirve Ertaş çifti, bu kez Küba'daki bir başka hastaneye raporları gönderdi. Ailenin yaptığı başvuru bu kez bir hastane tarafından kabul edildi. Küba'da icat edilen ve 'racotumomab' olarak bilinen kanser aşısının yanı sıra akrep zehri diye bilinen vidatox ilaçlarının yer aldığı bir tedavi programı hazırlandı. Ancak Ertaş Ailesi, masraflar yüksek olduğu için Küba'ya gidemediklerini söyledi.YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMAK İSTİYORLARBornova'nın Tuna Mahallesi'nde kiralık evde oturan Ertaş Ailesi, yardım kampanyası başlatmak için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını belirtti. Baba Ayhan Ertaş, Küba'da bir hastane bir ay süreyle çocuğumuzu tedaviye kabul etti. Tümörün aynı seviye kalacağını, büyüme göstermeyeceğini söylediler diye konuştu. Kendilerine tedavi masrafları için gönderilen listedeki fiyatların, 60 gün boyunca geçerli olduğunu belirten Ayhan Ertaş, Çocuğumun vakti yok. Tek umudum Küba. Herkesten destek bekliyorum. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Yaşayıp yaşamadığımız belli değil. Yatıp kalkıp çocuğumuzu Küba'ya nasıl götürebiliriz, bunu düşünüyoruz. Elden de bir şey gelmiyor. Çocuğumun tedavisi için kredi çekmiştim, bugüne kadar zorlukla gelebildik. Ama artık borçlarımı da ödeyemez hale geldim. Sadece çocuğumun sağlık giderleri için, Küba'daki tedavisi için maddi destek bekliyorum. Herkes elini vicdanına koysun. 8 yaşında bir çocuk, herkesin evladı var diye konuştu.'YAŞAMAK İSTİYORUM'Rüya'nın annesi Zirve Ertaş (30) da, şunları söylediTemmuz ayından bu yana yaşadıklarımızı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Tek umudumuz Küba. Doktorlar bu hastalığın kesin tedavisinin olmadığını söylüyor. Ama beyincikteki tümörün büyümesini engelleyebileceklerini de bize ilettiler. Ona bir şey olacak diye çok korkuyoruz. Uyku uyuyamıyoruz. Çok zor. Yaşadıklarımız anlatılmaz. Kızım ameliyat olduktan sonra denge sorunu yaşamaya başladı. Bizim yardımımızla ayakta durabiliyor, ihtiyaçlarını giderebiliyor.Yaşamak istediğini söyleyen Rüya ise 4 aylık kardeşi Kumsal ile vakit geçiriyor. Onu kucağına alarak sarılan, öpen Rüya'nın mutluluğu da Ertaş Ailesi'nin tek moral kaynağı oluyor.