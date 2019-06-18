İZMİR BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

İzmir
'in Konak
ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sırasında, Tepecik
semti 1172 sokaktaki bir 3 katlı bir binanın en üst katındaki Mercan Aygül'e ait eve yıldırım düştü. Olay sonrasında, evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Komşular bir yandan alevlere hortumla müdahale ederek bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, yıldırım düşmesi sırasında büyük bir gürültü koptuğunu belirterek, korktuklarını söyledi.
Ev sahibi Mercan Akgül ise, 5 dakika önce yıldırımın düştüğü mutfakta telefon görüşmesi yaptığını, görüşmenin biraz daha uzaması durumunda şu anda hayatta olmayacağını söyledi.