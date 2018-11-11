İzmir Bir Kişinin Öldüğü Kaza Güvenlik Kamerasında

İzmir
'in Buca
ilçesinde, işe gitmek için evinden çıkan 51 yaşındaki Ayşe Şahinoğlu, minibüsün altında ezilerek, hayatını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, geçen Çarşamba
günü saat 06.30 sıralarında, Buca Fevzi Çakmak
Caddesi üzerinde meydana geldi. İşçi
olarak çalıştığı fabrikadaki işine gitmek için evden çıkan Ayşe Şahinoğlu'na, yolun karşısına geçmek isterken plakası öğrenilemeyen F.A. yönetimindeki minibüs çarptı. Minibüsün altında kalıp ağır yaralanan Şahinoğlu'nu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadını ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahinoğlu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, minibüs sürücüsü FA., gözaltına alındı. Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, Şahinoğlu'nun çarpışmanın etkisiyle yere düştüğü ve minibüsün altında ezildiği görülüyor.
Buca,İzmir
11 Kasım 2018 Pazar 20:58