İZMİR BİRİNCİ OLAN GENÇ DOKTORUN BABASI MEZUNİYET TÖRENİNDEN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İZMİR Katip Çelebi
Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisi Cansu Büyüktarakçı'nın (24), mezuniyet gecesinin hemen sonrasında, diplomasını birlikte teslim aldığı babası Mesut Büyüktarakçı (58) kalp krizi geçirdi. Bu talihsiz olayın ardından baba Büyüktarakçı'ya, kızının intörn doktor olarak görev yaptığı hastanede anjiyo ve bypass yapıldı. Sağlık durumu giderek iyileşen babası ile ilgilenen Cansu Büyüktarakçı, hayatının en unutulmaz olayını yaşadığını söyledi.
Aydın'da yaşayan ve İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren Cansu Büyüktarakçı, mezuniyet gecesindeki büyük mutluluğun hemen ardından, ertesi gün babasının kalp krizi geçirmesiyle üzüldü. Mezuniyet heyecanını aynı sahnede birlikte yaşadığı babasını bitirdiği üniversitenin hastanesi olan, intörn doktor olarak görev yaptığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Büyüktarakçı, sağlık durumuyla da yakından ilgilendi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz ve kalp damar cerrahisi ekibiyle yapılan anjiyo ve baypas müdahalelerinin ardından baba Mesut Büyüktarakçı, birkaç gün önce yoğun bakımından servisteki odasına alındı.
Sağlık durumu giderek iyileşen babasının takip ve tetkiklerinde yer alan Cansu Büyüktarakçı ise, ailesini gururlandırmanın yanı sıra hayatının en unutulmaz olayını yaşadığını söyledi. Mezuniyetinin ardından büyük şok yaşadığını ifade eden Cansu Büyüktarakçı, Babam birincilikle mezun olduğum törenimde oldukça mutluydu. Daha önceden de birkaç kalp ağrısı semptomu göstermişti, ancak ciddi değildi. Ben çok büyük bir mutluluğun ardından böyle bir haber
aldım ve hayatımın en unutulmaz olayını yaşadım. Hiç beklemediğim şekilde her şey bir saatin içinde gerçekleşti. Anjiyoya girdi, bypass kararı alındı, koşturmanın içinde ne yaşadığımı bile anlayamadım. Önceki günün mutluluğu, şok ve büyük bir üzüntü bir aradaydı benim için dedi.
BİR GÜN ÖNCE MEZUNİYET TÖRENİ VARDI
Bir gün öncesinde mezuniyet töreni olduğunu belirten Büyüktarakçı, Törende Rektör Vekili bana diplomamı takdim ederken babamla birlikte sahnedeydik. Ertesi günü babamda kalp krizi bulguları gelişti, durumunun acil olduğunu ve anjiyoya alınması gerektiğini öğrendik. Babam İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındı. Anjiyo sonucunda 'koroner arter' denilen kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık olduğu anlaşıldı. Bu tıkanıklığın anjiyo ile giderilemeyecek kadar ciddi olduğu ve bypass yapılması gerektiği saptandı. Bu süreçten sonra devreye Prof. Dr. Ali Gürbüz hocam ve kalp damar cerrahisi ekibi girdi. Babama baypas yapıldı ve beş damarı değişti. Babamın ameliyatı çok başarılı geçti ve şimdi sağlık durumu oldukça iyi. Türkiye'de sayılı kalp nakli yapan merkezlerden birinin olması, hibrit ameliyathaneye sahip olması ve kendi üniversite hastanem olmasından dolayı babamın burada ameliyat olmasından dolayı oldukça memnunum. Başta Prof. Dr. Ali Gürbüz hocam olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum diye konuştu.
'BABAMIN TEDAVİSİNDE YER ALMAKTAN MUTLUYUM'
Babasının kısa süre içinde toparladığını belirten Büyüktarakçı, Şu anda aynı hastanede görev yapıyorum ve babamın yanındayım, süreç benim için iyi ilerliyor. Kendi hastanemde, bildiğim bir klinikteyiz. Burada babamla çok iyi ilgileniliyor. Babamın benimle olmasından ve takibinde, tedavisinde benim de yer almamdan dolayı çok mutluyum. Babam yoğun bakımdan birkaç gün önce çıktı ve kendi yemeğini yiyebiliyor, yardımla birlikte yürüyebiliyor, dolayısıyla sağlık durumu iyi. Bundan sonra daha dikkatli olması gerektiğini kendi de biz de anladık, umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız dedi.
'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'
Tedavisi devam eden baba Mesut Büyüktarakçı ise gözyaşları içinde, Mezuniyetin bir gün sonrasında böyle bir hadise gelişti. Farkında olamadığım derecede hayati tehlikem varmış. Başta kızıma ve hastanemize teşekkür ediyorum. Kızım iyi ki var. Onunla gurur duyuyorum dedi. Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz ise, Cansu bizim kendi öğrencimiz ve aynı zamanda okulu birincilikle bitirdi. Diploma töreninde babası ile birlikte sahnedeydi, ancak o gece yaşadığı bir göğüs spazmıyla hastanemize başvuruldu. Burada hemen yapılan anjiyonun ardından damar tıkanıklığı tespit ettik ve beşli baypas uyguladık. Şu anda gayet iyi ve kızı da başında. Bir hastası olarak onu takip ediyor diye konuştu.