İzmir Böbrek Nakli Olmayı Bekleyen Gamze, İyileşip Öğretmen Olmak İstiyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:37



05 Aralık 2018 Çarşamba 14:37

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 4 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı çeken ve haftanın 3 günü diyalize girerek yaşamını sürdüren 19 yaşındaki Gamze Akkavak, bir an önce uygun donör bulunup, nakil yapılmasını bekliyor. Akkavak, en büyük isteğinin bir an önce sağlığına kavuşup, eğitimini tamamlayarak öğretmenlik yapmak olduğunu söyledi.Bayındır'ın Çınar Mahallesi'nde yaşayan Gamze Akkavak'a, baş ve karın ağrısı şikayeti ile gittiği Bayındır Devlet Hastanesi'nde, 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bunun üzerine genç kız, Tire Devlet Hastanesi'nde haftanın 3 günü diyalize girerek yaşamını sürdürmeye başladı. Doktorlar sağlığına kavuşması için böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Böbrek nakli için gönüllü verici olmak isteyen anne 46 yaşındaki Emine Akkavak'a yapılan tetkiklerde, dokularının kızıyla uyumlu olduğunu belirledi. Ancak, 2'si evli 5 çocuk annesi Akkavak'ın kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle, doktorlar anneden nakil yapılmasını uygun bulmadı. İddiaya göre, tarım işçisi baba 53 yaşındaki İsmet Akkavak ise donör olmadı, 3 yıl önce evden de ayrıldı. İki kardeşi ve annesiyle bir yığma taş evde yaşamını sürdüren Akkavak için uygun böbreğin bulunup, nakil yapılabilmesi için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuruldu. Akkavak, şimdi Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor.Kızının 4 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle hasta olduğunu belirten anne Emine Akkavak, Sağlık sorunum nedeniyle kızıma böbreğimi veremedim. Eşimin böbreği de uyumlu, ancak kızı için donör olmak istemeyince aramızda sorun yaşandı. O ana kadar aramızda ciddi bir sıkıntı yoktu. Evi terketti, 3 çocuğumla ortada kaldım. Kızımın yaşama tutunması için bir böbreğe olduğu kadar, baba sevgisi ve şefkatini de ihtiyacı var. Bir gün bir böbrek bulunur kızım sağlığına kavuşur diye umutla bekliyorum dedi.Böbrek nakli için sıra beklediğini belirten açık lise öğrencisi Gamze Akkavak ise bir an önce sağlığa kavuşup, eğitimini tamamlayarak, hayalindeki meslek olan öğretmenliği yapmak istediğini söyledi.