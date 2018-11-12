İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli İçin Tören

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli için tören düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı naaşı görev yaptığı İzmir Bölge İdare Mahkemesindeki tören alanına getirildikten sonra Telli'nin öz geçmişi okundu.
Törende konuşan Danıştay
Başkanı Zerrin Güngör
, Telli'nin ailesine ve yargı camiasına başsağlığı dileyerek değerli bir meslektaşını kaybettiği için üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Güngör, "Biz onu her zaman iyiliğiyle, güzelliğiyle tanıdık. Meslekteki başarısını biliyoruz. Başarılar elbette taçlanır, biz de onu isterdik ki Danıştay üyesi olarak görelim fakat kısmet değilmiş. Mesleğinde temayüz etmiş, başarılı, liyakatli, dürüst, iyi ahlaklı, çalışkan bir insan olarak her zaman gönlümüzde, kalbimizde yeri ayrı olacak." dedi.
Telli'nin bu dünyadan hoş bir seda bırakarak vakitsiz ayrıldığını ifade eden Güngör, "Yargı camiası bu kaybı erken yaşadı ama ne var ki takdiriilahi. Elden bir şey gelmez. Kadere rıza göstermekten başka çaremiz yok." diye konuştu.
Telli'nin cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Doğançay Mezarlığı
'nda toprağa verilecek.
Törene Telli'nin eşi, çocukları, anne ile babası, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş
, İzmir Valisi Erol Ayyıldız
, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
, Ege
Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan
, Karşıyaka
Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Ege Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
, çok sayıda hakim, savcı ve personel katıldı.
Danıştay,İzmir
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:29