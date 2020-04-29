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İZMİR Börekçiden televizyon çalan hırsız kameralara yakalandı

Börekçiden televizyon çalan hırsız kameralara yakalandıİZMİR'in Bornova ilçesindeki bir börekçiye giren hırsız, duvara sabitlenmiş plazma televizyonu alarak kayıplara karıştı.

29.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:58
Börekçiden televizyon çalan hırsız kameralara yakalandı
İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir börekçiye giren hırsız, duvara sabitlenmiş plazma televizyonu alarak kayıplara karıştı. O anlar, dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, geçen perşembe günü saat 03.00 sıralarında Altındağ semtinde bulunan bir börekçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir kişi, hırsızlık yapmak için börekçi dükkanına girdi ve duvarda sabit durumdaki televizyonu alarak kayıplara karıştı. Sabah geldiğinde televizyonu göremeyen işletme sahibi, durumu polise bildirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hırsızlık anını dükkanın kameraları an be an kaydetti. Görüntülerde yüzü kapalı bir şekilde dükkanın kapısını zorlayıp içeri giren şüphelinin, biraz bakındıktan sonra duvardaki televizyonu fark ettiği ve yerinden söktükten sonra koşarak dükkandan uzaklaştığı görülüyor. İZMİR Börekçiden televizyon çalan hırsız kameralara yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bornova, Güncel, Haber

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