23.06.2019 17:55
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İZMİR Bornova'da ormanlık alanda yangın

Bornova'da ormanlık alanda yangınİzmir'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bornova 'da ormanlık alanda yangın
İzmir 'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Bornova Gökdere Mevkisi'nde ormanlık alanda 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İki bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.İZMİR Bornova'da ormanlık alanda yangın
Kaynak: DHA
İzmir , Bornova , Güncel

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