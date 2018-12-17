İzmir Bosna Sancak Derneği 23.Yılını Kuşadasında Kutladı

İzmir Bosna Sancak Derneği 23. kuruluş yılı geleneksel dayanışma yemeğine Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Menemen Belediye Başkan Vekili Nadir Şenel, İzmir Bosna Sancak Derneğinin kurucu başkanı Reşat Gençtürk, Bayrampaşa Bosna Sancak Derneği Başkan Vekili Hilmi Erden, İzmir Makedonya Göçmenleri Dernek Başkanı Medat Şenay,18 Mart Çanakkale Dernek Başkanı Orhan Arslan, siyasi parti temsilcileri, Bornova Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Kemal Yaman, çok sayıda STK başkan ve yöneticileri ile Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan yaklaşık 350 Boşnak katıldı.

İşlerinin yoğunluğundan 23. kuruluş gecesine katılamayan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Kemal Baysak kutlama mesajı gönderdi.

Bosna Sancak Derneğinin kuruluşunun 23.yıl pastasını geceye katılanlar hep birlikte kesti.

Gecede Konuşan İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül şunları söyledi;

'Derneğimizin 23. Kuruluş yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayarak burada bizimle beraber olan ve yardımlarını derneğimizden hiç esirgemeyen Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atila ve Menemen Belediyesi Başkan Vekili Nadir Şenel'e teşekkür ediyorum. Siz sevgili üyelerimiz de buraya gelerek salonu doldurduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.

Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma destek vererek üçüncü defa seçtiğiniz için bu şerefli görevi bizlere verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, bizlerde sizlere layık olmaya çalışacağız. Geçmişte yaptığımız gibi dernek olarak Bosna ve Sancak Bölgesine yine hep birlikte yardımlar yapacağız.

Bizler Bosna dan ve Sancak Bölgesinden Türkiye ye göç eden Boşnak aileler olarak bir birimize her zaman destek olmalıyız, birlik beraberliğimizi daha da güçlendirerek her kesime örnek olmalıyız. Dernek olarak yaptığımız bütün faaliyetleri siz kıymetli üyelerimizin destekleri ile yapıyoruz.Bizler birlik olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok ve olamaz.' Dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila şunları söyledi;

'Değerli hemşerilerim hepinizi burada görmek çok güzel ayrıca Bayrampaşa ve izmirin dışından gelen diğer konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Oda başkanlarımız burada onlara da teşekkür ediyorum. Bu güzel Boşnak ailesi ile birlikte olmaktan bende çok mutluyum. 2018 yılının bu son günlerinde bu güzel geceyi düzenleyerek bizleri bir araya getiren dernek başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu gecede önceki geceler gibi çok güzel geçmesini diliyorum. 2019 yılında hepimizin dileklerinin gerçekleştiği, huzurlu barış dolu aydınlık yarınlar olmasını diliyorum.' Dedi.

Gecede sahne alan Gurup Liljan ve Gizem Sancaklı'nın söylediği Boşnakça şarkılarla ve sevdalinkalarla geceye katılanları bazen hüzünlendirdi bazen duygusal anlar yaşandı, bazen de hora çekildi ve piste sığmadıkları için masa aralarında horalar çekildi.

Gece Boşnakların hep bir ağızdan söyledikleri İzmir Marşı ile son buldu.

Kaynak: Bültenler