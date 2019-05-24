İzmir Bosna Sancak Derneği Ergin'i Makamında Ziyaret Etti

'BİZLERİN GURURU OLDU'

Boşnak bir hemşerimizin Ayvalık Belediye Başkanı olması bizlerin gururu oldu diyen İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül, 'Sizin Küçükköy Belediye Belediye Başkanlığı yaptığınız beş yıl boyunca Küçükköy ve mahallelerine yaptıklarınızın Ayvalık Belediye Başkanı olarak yapacaklarınızın teminatı olduğunu düşünüyorum. Ayvalık'ın çehresini değiştireceğinizi ve başarılı olacağınızı biliyoruz. Biz dernek olarak sizlere katkı koyabilirsek bizlerde mutlu oluruz.' Dedi.

BAŞKAN ERGİN: "AYVALIK'TA YAŞAMAK BİR AYRICALIK"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bir Ayvalıklı olarak, cennetten bir köşe olan memleketimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını biliyorum. Çözümlerimiz, projelerimiz hazır. Bütün çabamız, çalışmalarımız; Ayvalık'ı mutlu insanların yaşadığı bir kent yapmak için. Özellikle Ayvalık'ın bir kültür kenti olarak öne çıkması çok önemli, bu konuda da çözüm ve projelerimiz hazır.

İnsanın doğup büyüdüğü kente başkan olarak hizmet etmesi tarifsiz bir mutluluk. Ayvalıklı hemşerilerime, beni bu onurlu göreve lâyık gördükleri için teşekkür ediyorum. Ayvalık'ı ortak akılla, birlikte yöneteceğiz; muhtarlarımızla, STK'larımızla, Ayvalıklı hemşerilerimizle birlikte bunu başaracağız." dedi.

Ziyaretin anısına İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül Başkan Mesut Ergin'e, 564 yıl önce (1463 yılında) Fatih Sultan Mehmet'in kaleme alarak duyurduğu Balkanlarda yaşayan herkesin özgürce ibadetlerini yapabileceğini kimsenin karışmayacağını taahhüt eden Ahitname verdi.

Kaynak: Bültenler