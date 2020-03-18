İzmir Bosna Sancak Derneği'nden sosyal projelere devam

İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül konuyla ilgili şunları söyledi;

'Bizlere düşen görevleri dernek üyelimizle el ele vererek yerine getirmeye çalışıyoruz. Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ da kalan Sancak bölgesinde yaşayan Boşnak hemşerilerimiz ve akrabalarımızın sorunlarına da elimizi uzatmaya çalışıyoruz.

Sjenica'ya bağlı Dujke köyünde bulunan İlkokulda Boşnak çocuklarının maalesef soğuk sınıflarda ders yaptığı bize bildirildi. Bizlerin vicdanı küçücük çocukların soğuk sınıflarda ders yapmasına izin vermedi.

Bizlerde konuyu hemen üyelerimize duyurduk ve kısa sürede okula kalorifer bağlatmak için gerekli yardımları topladık, yardım yapan üyelerimiz okula giden çocuklarımız içinde kışlık kıyafetler ve botlarda göndererek kışın zor geçen bölge olduğu için çocuklarımıza bu anlamda da destek olmak istediler ve yardımları kendilerine ulaştırdık.

Bu projede ve diğer projelerimize destek veren üyelerimize şahsım ve dernek adına çok teşekkür ediyorum. Destek veren üyelerimiz sayesinde okula giden çocuklar sıcak ortamda ders yapma şansına ulaştılar.' Dedi

SESİMİZE KULAK VERDİKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Dujke Köy Muhtarı Fikret Cucak ve Okul Müdiresi Sadeta Ademoviç Ljajiç duygularını şöyle ifade ettiler;

'İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve çocuklarımızın bu soğuk havalarda soğuk sınıflarda ders yaptığını bildirdik ve okulun inşaatında verdikleri desteği kalorifer yapılması konusunda da hemen ellerini uzatarak kısa sürede sınıflarımıza kalorifer tesisat döşenmesi için gerekli desteği verdikleri için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İzmir Bosna Sancak Derneği bu bölgeye verdiği desteklerle biliniyor. Bizlerin sesine kulak verdikleri için, bizleri ve çocuklarımızı çok mutlu ettiler.' Dedi

Kaynak: Bültenler