Menü
Haberler ›› Güncel ››İzmir Bosna Sancak Derneği'nden sosyal projelere devam - Güncel

İzmir Bosna Sancak Derneği'nden sosyal projelere devam

Sırbistan'ın Sancak bölgesi şehirlerinden Sjenica'ya bağlı Dujke Köy ilkokuluna kalorifer bağlatırken öğrencilerin kışlık kıyafet ihtiyacını da karşılayarak sıcak ortamda eğitim yapmalarına destek oldu.

18.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:48
İzmir Bosna Sancak Derneği'nden sosyal projelere devam

İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül konuyla ilgili şunları söyledi;

'Bizlere düşen görevleri dernek üyelimizle el ele vererek yerine getirmeye çalışıyoruz. Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ da kalan Sancak bölgesinde yaşayan Boşnak hemşerilerimiz ve akrabalarımızın sorunlarına da elimizi uzatmaya çalışıyoruz.

Sjenica'ya bağlı Dujke köyünde bulunan İlkokulda Boşnak çocuklarının maalesef soğuk sınıflarda ders yaptığı bize bildirildi. Bizlerin vicdanı küçücük çocukların soğuk sınıflarda ders yapmasına izin vermedi.

Bizlerde konuyu hemen üyelerimize duyurduk ve kısa sürede okula kalorifer bağlatmak için gerekli yardımları topladık, yardım yapan üyelerimiz okula giden çocuklarımız içinde kışlık kıyafetler ve botlarda göndererek kışın zor geçen bölge olduğu için çocuklarımıza bu anlamda da destek olmak istediler ve yardımları kendilerine ulaştırdık.

Bu projede ve diğer projelerimize destek veren üyelerimize şahsım ve dernek adına çok teşekkür ediyorum. Destek veren üyelerimiz sayesinde okula giden çocuklar sıcak ortamda ders yapma şansına ulaştılar.' Dedi

SESİMİZE KULAK VERDİKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Dujke Köy Muhtarı Fikret Cucak ve Okul Müdiresi Sadeta Ademoviç Ljajiç duygularını şöyle ifade ettiler;

'İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve çocuklarımızın bu soğuk havalarda soğuk sınıflarda ders yaptığını bildirdik ve okulun inşaatında verdikleri desteği kalorifer yapılması konusunda da hemen ellerini uzatarak kısa sürede sınıflarımıza kalorifer tesisat döşenmesi için gerekli desteği verdikleri için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İzmir Bosna Sancak Derneği bu bölgeye verdiği desteklerle biliniyor. Bizlerin sesine kulak verdikleri için, bizleri ve çocuklarımızı çok mutlu ettiler.' Dedi

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Sırbistan Karadağ, Abdullah Gül, Saraybosna, İzmir, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Güncel
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti