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İzmir boyoza doyacak

İzmir kahvaltılarının vazgeçilmezi 'boyoz', tadına doyulmayacak bir festivalle damaklarda iz bırakacak.

05.10.2019 15:30İzmir boyoza doyacak
İzmir kahvaltılarının vazgeçilmezi 'boyoz', tadına doyulmayacak bir festivalle damaklarda iz bırakacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 5.'si düzenlenecek "Boyoz Festivali", kent yaşamına farklı bir heyecan katacak. 5 Ekim 2019 Pazar (yarın) Gündoğdu Meydanı'ndaki etkinlikte büyükşehir belediyesi, binlerce; boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramında bulunacak. İzmirliler, saat 11.00'den itibaren kordonda temiz hava ve güneşin tadını müzik eşliğinde çimlerde boyoz yiyerek çıkartacak.

Etkinlik kapsamında Boyoz Yeme Yarışması da düzenlenecek. Kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada, birincilere sürpriz ödüller verilecek. Çocuklar için oyun gruplarının da kurulacağı Gündoğdu Meydanı'nda, Radyo Romantik Türk DJ'leri gün boyu müzik performansı sergileyecek. İzmirliler hem tadını hem eğlencesini unutamayacağı bir şenlik yaşayacak. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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