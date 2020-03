İzmir BŞB'den evde spor

İzmir Büyükşehir Belediye spor , dünyada ve ülkemizde etkisini giderek artıran koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak evde kalanlar için herkesin kolayca yapabileceği egzersiz videoları hazırladı. Büyükşehir Belediyespor plates eğitmenlerinden Müge Tüzünsoy'un yer aldığı ve "#EvdeKalSporYap" etiketleriyle kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolarda, hem 65 yaş üstü vatandaşlarımız hem de her yaş gruba için ayrı spor egzersizleri uygulamalı olarak gösteriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, sporun sadece fiziksel değil mental açıdan da çok önemli olduğunu belirterek, "Hareketleri her yaştan insanın evinde çok rahat bir şekilde yapabileceği şekilde belirledik. Zorunlu olarak evde kaldığımız günlerde spor ile kendimizi her açıdan formda tutmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA