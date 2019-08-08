İzmir Bu Pazarı çok sevdi

Pazara İzmir'in dört bir köşesinden gelenlerin dışında turistlerin de ilgisi büyük.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin tarihi simgelerinden Kadifekale'de hem üreticinin doğrudan tüketiciyle buluşması hem de bölgenin marka değerini artırması için hayata geçirdiği Pagos Üretici Pazarı İzmirlilerin ilgi odağı oldu. 100'den fazla kadın üretici, 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin bulunduğu pazara hem İzmirliler hem de turistler akın etti. Çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlerin gerçekleştiği pazar renkli görüntülere sahne oldu.

50 yıldır buradayız, ilk defa Kadifakale'ye geliyoruz

Pagos Üretici Pazarı'nda her yöreye ait şallar satan ve 31 yıldır Kadifekale'de yaşayan Zeynep Tabar, "Buraya pazar yapılması çok hoşumuza gitti, çok mutlu olduk, bugüne kadar kimse böyle bir şey düşünmemişti. Başkanımızın böyle bir şey düşünmesi çok hoşumuza gitti. 50 yıldır İzmir'de yaşıyoruz ama ilk defa Kadifekale'ye geliyoruz diyenler var" diyerek pazardan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ediyor. Tabar, "İzmir'in en güzel yeri Kadifekale'nin bu şekilde değerlenmesi çok güzel oldu. Açılışta, başkanımızı ve kalabalığı görünce çok duygulandık. Bize söz vermişti sözünü tuttu. Bizimle böyle ilgilendiği için ken disine çok teşekkür ediyoruz. 20 yıldır dokuma yapıyorum ama bundan kimsenin haberi yoktu. Pazarla birlikte biz de bilindik var olduğumuz bilindi buna çok sevindik. Başkanımıza çok çok başarılar diliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanlığına kadar gider onu çok seviyoruz. diyor"

Kadifekale'deki üretici pazarı sadece orada yaşayanları değil herkesi mutlu etmişe benziyor. Yelki Girişimci Kadın Kooperatif Başkanı Eda Filiz ise, Pagos Üretici Pazarı'nı çok heyecanlı, umut verici bulduğunu söylüyor. Pazarın eski fuar tadında olduğunu belirten Filiz, "Buraya gelirken fuara gelir gibi hissettik. Seve seve gedik, hatta Pagos Üretici Pazar'ı için basma fistan elbiseler diktik. Pazarda tarım ürünleri satıyoruz. Yelki'nin hâlâ tarım toprakları, traktörleri varken biz de kadınlar olarak traktörlere bindik tarlalara çıktık. Ranta hayır diyelim, burada tohum yetiştirelim, üretim yapalım dedik" şeklinde konuştu.

Gençlere umut oldu

Tüm hayatı boyunca, 27 yıldır İzmir'de yaşadığını ancak ilk kez Kadifekale'ye geldiği söyleyen Ulaş Kesikçiler ise "Burayı üreticilerin pazarı haline getiren belediyemize çok teşekkür ediyorum. Demek ki böyle şeyler yapılabiliyormuş biz de yapılabildiğini görmüş olduk. Üretime bu kadar değer verilmesi ve destek çıkılması gereken bir dönemde böyle bir pazarın burada kurulmuş olmasından dolayı bir genç olarak umutlanıyorum. Bu pazar daha fazla şeylerin yapılacağının göstergesi de oldu. Ambiyansı çok güzel, turistik bir yeri böyle pazara çevirmek çok güzel bir fikir bu yüzden Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum" diyor.

Fas'tan Kadifakale'ye

Turistlerin de gözde yeri olmaya hazırlanan pazar Fas'tan İzmir'e üniversite projeleri için gelen Nouhalia Bankallil ve arkadaşlarının da güzel dakikalar geçirerek alışveriş yapmasını sağlamış. Kadifekale'deki üretici pazarını internette görüp merak ettiklerini belirten Bankallil, pazarı çok beğendiklerini ve birçok eşya aldıklarını söylüyor.

Gezi otobüsleriyle pazar ve İzmir keyfi

Özellikle servisle ulaşımın pazara gelişini çok kolaylaştırdığını ve muhteşem bir deneyim olduğunu söyleyen Ece Bulut ise "Üstü açık bir turist aracıyla adeta panoramik bir İzmir turu yaparak geldik. Burayı muhteşem buldum. Bol bol fotoğraf, video çektim. Derhal paylaşacağım ve herkese önereceğim. En kısa zamanda buranın en muhteşem alışveriş yeri olacağına inanıyorum. Tüm üreticilere teşekkür ediyorum çok çok güzel bir yer, her şeyi çok beğendik. Üretici kadınlara desteğinden dolayı Başkan Tunç Soyer'e çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle şeylerin yaygınlaşması tabi hepimizi çok mutlu eder. Üstelik şahane bir İzmir manzarası var. Böyle bir yerde alışve riş yapmak gerçekten muhteşem. Konser alanı da var şenlikli bir pazar yaşayacağız daha ne olsun" diyerek mutluluğunu gizlemiyor.