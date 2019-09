İzmir buca belediyesi'nden kurtuluşa özel izmir videosu

BUCA Belediyesi, İzmir 'in kurtuluş günü olan 9 Eylül 'ün 97'inci yıl dönümünü özel bir videoyla kutladı. Sosyal medya hesapları üzerinden 'Sizce İzmir ne demek' anketi başlatan belediye, en popüler cevaplarla video hazırladı.İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül öncesi, Buca Belediyesi sosyal medya üzerinden özel bir çalışma başlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen kurtuluş mücadelesinin İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasıyla zaferle sonuçlandığı, 9 Eylül 1922'nin 97'inci yıl dönümüne özel olarak sosyal medyadan anket gerçekleştirildi. Buca Belediyesi ve CHP'li Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ankette, İzmirliler için İzmir'in ne ifade ettiği, 'Sizce İzmir ne demek' sorusuyla soruldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği ankette popüler olan yanıtlar içerisinde hoşgörü, kardeşlik, aydınlık, özgürlük, cumhuriyet gibi kent kimliğine dair ifadeler yer aldı.Vatandaşlardan gelen cevapların ardından 9 Eylül'ün ruhuna uygun olarak İzmir videosu hazırlandı. Buca'nın sembol yerlerinde çekilen videoda her yaştan ve her kesimden gönüllü olan vatandaşlar, İzmir'i anlattı. Video ile tüm İzmirlilerin 9 Eylül kurtuluş gününü kutlayan Başkan Erhan Kılıç ise, İzmir demek, cesaret demek; kurtuluş demek dedi.