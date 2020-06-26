İzmir Buca'da 2 grup arasında çekiçli sopalı kavga

Buca'da 2 grup arasında çekiçli sopalı kavgaİZMİR'in Buca ilçesinde iki grup arasında merdiven, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

26.06.2020 05:19 | Son Güncelleme: 26.06.2020 05:31
Buca'da 2 grup arasında çekiçli sopalı kavga
İZMİR'in Buca ilçesinde iki grup arasında merdiven, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavga anlarının sosyal medyaya düşmesi ile görüntüleri izleyen vatandaşlar şaşkınlığa uğradı.
Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde, dün öğlen saatlerinde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan şüpheliler, birbirlerine çekiç, merdiven, duba ve sopa gibi malzemelerle saldırdı.
Kavgayı gören bir vatandaş ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, birbirine tekme tokat giren iki grup, çekiç, sopa, merdiven ve dubalarla birbirlerine saldırdı. Görenleri hayrete düşüren kavga, polisin müdahalesi ile son buldu. İzmir Buca’da 2 grup arasında çekiçli sopalı kavga

Kaynak: DHA

Etiketler: kavga, Buca, Güncel, Haber

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