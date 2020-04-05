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İZMİR Buca'da pazaryerlerinde 'koronavirüs' önlemleri tam gaz

Buca'da pazaryerlerinde 'koronavirüs' önlemleri tam gazİZMİR'in en büyük semt pazarlarından olan Şirinyer Pazaryeri ve Buca Çarşı Pazaryeri başta olmak üzere kentteki tüm pazaryerlerinde alarma geçen Buca Belediyesi, içeride ve dışarıda özel önlemler aldı.

05.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:23
Buca'da pazaryerlerinde 'koronavirüs' önlemleri tam gaz
İZMİR'in en büyük semt pazarlarından olan Şirinyer Pazaryeri ve Buca Çarşı Pazaryeri başta olmak üzere kentteki tüm pazaryerlerinde alarma geçen Buca Belediyesi, içeride ve dışarıda özel önlemler aldı. Girişleri sınırlandırılan pazarların kapılarında görevlendirilen ekipler, vatandaşları maske, yaş ve ateş kontrolüyle alana alırken; içeride ise sosyal güvenli mesafe ve temassız alışveriş sağlandı.
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid­19) salgınına karşı ilçe genelindeki önlemleri arttırmaya devam eden Buca Belediyesi, vatandaşın mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için akın ettiği semt pazarlarında yoğun önlemler aldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazaryerlerindeki düzenlemeleri denetlemek için teyakkuza geçen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir'in en büyük semt pazarlarından olan Şirinyer pazarı, Buca Çarşı gibi yerler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde tedbirler aldı.
YAŞ, ATEŞ VE MASKE KONTROLÜYLE PAZARA ALINDILAR
Çalışma kapsamında ilk olarak pazaryerlerinin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Açık ve kapalı pazar yerlerinin tamamında girişler kapılarla ayrılırken, ekipler kapı girişlerinde kontrollü bir şekilde hemşehrilerinin alana girmesini sağladı Ekipler tarafından ateş ölçerlerle içeri girecek vatandaşların vücut sıcaklıkları ölçülüp, yüksek ateşi olan kişiler için önlem alındı. Girişlerde maske dağıtıldı. Maske takmayanların pazaryerine girişine izin verilmedi. Emniyet yetkilileri ise girişlerde anonslarla vatandaşa uyarı yaparken, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 64 yaş ve üzeri kişilere yönelik kimlik kontrolü de yaptı.
PAZARYERİ İÇİNDE MESAFELİ ÖZEL ÖNLEMLER
Pazar yerlerinin içinde ise sosyal güvenli mesafe kuralının gerçekleşebilmesi için gerekli düzenlemeler uygulanmaya devam etti. Pazar kurulmadan önce tezgahlar arasındaki mesafeler arttırıldı, esnafa maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildi. Esnafın temel ihtiyaç maddesi dışında ürün satışı engellendi. Mesafe kuralının doğru bir şekilde uygulanabilmesi için alandaki esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş aynı anda pazar yerine alındı. Seçmece diye tarif edilen dokunarak alışveriş yöntemine ise izin verilmedi. Koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar Buca'nın genelinde bir yandan dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilirken bir yandan da alınan tedbirlerin kontrolüne aralıksız devam edileceği bildirildi.
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İZMİR - DHA
İZMİR Buca’da pazaryerlerinde ’koronavirüs’ önlemleri tam gaz

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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İZMİR Buca'da pazaryerlerinde 'koronavirüs' önlemleri tam gaz
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