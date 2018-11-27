İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu Açıklaması

İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, "İzmir'e su getirdik bilgisi Sayın Cumhurbaşkanına yanlış ve eksik bilgi olarak veriliyor." dedi.
Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kasım ayı 7'nci meclis toplantısında ESHOT'un 2019 yılı bütçesi görüşüldü.
Toplantının açılış konuşmasında Kocaoğlu, AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
'ye mahalli seçimlerde başarılar diledi.
"ESHOT, İzmirlilere iyi hizmet verememektedir"
Toplantıda söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, ESHOT'un yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerindeki yetersizlik ve kötü anlayışın İzmirlileri çileden çıkartmaya devam ettiğini söyledi.
ESHOT otobüslerinin çok dolu taşıma yaptığını belirten Kökoğuz, "Doluluk olarak Çin
, Hindistan
, Pakistan
gibi ülkelerin düzeyinden farksız durumunda, insanlar alt alta, üst üste gitmektedir. Klimasız veya kliması çalışmayan otobüslerle, İzmirliler sıcak havalarda perişan olmaktadır. Kayseri
pastırması gibi asılı bir şekilde bir saat yolculuk yapan vatandaşlarımızda güç ve takat kalmamaktadır. Bu görüntü İzmir'e hiç yakışmamaktadır." diye konuştu.
Kökoğuz, ESHOT'un bu yılki bütçesinin neredeyse yüzde 70'inin tüketime ayrıldığını, denk bütçe oluşturulamadığından şirketin ileriki yıllarda iflasa sürüklenmesinin sürpriz olmayacağını öne sürdü.
"ESHOT tüm kentlere örnek bir şirket"
Eleştirilere yanıt veren Kocaoğlu, bütün il ve ilçe belediyelerinde lastik tekerlekli ulaşım araçlarının zarar ettiğini, ulaşım konusunda ESHOT'un her bakımdan Türkiye
'deki kentlere örnek olduğu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın söylediği "İZBAN yine bizimle yapıldı. Bunların yaptığı değil ama 'biz yaptık' diye havasını atıyorlar" sözlerine ilişkin Kocaoğlu, şunları kaydetti:
"Devlet varsa millet var. Devlet bizim çatımız, devlet bizim her şeyimiz diye inanan bir Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşıyım. Hele hele devlet başkanlarına bizim söz söylememiz mümkün değildir ama kim ne bilgi veriyorsa, İZBAN'da İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırımı çekerler hariç 450 milyon dolardır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları
'na (TCDD) 136 kilometrelik Selçuk- Aliağa
arasındaki hatta kaç para yatırım yaptığını, AK Parti iktidarından bu yana yani 2002 yılından bu yana, benim harcadığım para da 2004 yılından bu tarafa, onu da çıkartır, İZBAN'ı kimin yaptığını, kimin ne kadar para harcadığını ortaya sereriz ve kamuoyu da bilgilenir."
Kocaoğlu'nun, İzmir'in kokmadığını belirtmesi üzerine Kökoğuz, "İzmir'in kokmadığını mı iddia ediyorsunuz? Kokmadı deyin o zaman. Sırrı Bey araştırıyoruz dedi." diye yanıt verdi.
İzmir'de Büyük Kanal Projesi'nin yapıldıktan sonra kokunun sona erdiğini dile getiren Kocaoğlu, "Yağmur yağmayan günlerde çökeltiden dolayı sabaha karşı su kullanılmadığı için gece, biyolojik çürümeden dolayı koku çıkar. Her zaman çıkar. İzmir kokuyor demek algı yönetimidir. Sen İzmir kokuyor diye propaganda yap, 31 Mart akşamı hesabını gör." şeklinde konuştu.
Kocaoğlu, Gördes Barajı
'ndan 2010 yılında 27 milyon metreküp su aldıklarını, barajın delik çıkması üzerine suyun boşaltıldığını, belli bir kısmının membranla kaplandığını sonra tekrar doldurulmaya başlandığını anlatarak şunları kaydetti:
"Devlet Su İşleri '2010 yılında su aldın' dedi. '30 yıl ödemesi var. Bizden su aldın' dedi. Bizden sonraki seneleri de istedi. 2016-2017 ve 2018 yıllarında 27 milyon lira para ödedik. Su verilmediği için Belkahve'de yaptığımız arıtma tesisini deneyemedik. Şu anda da bize su verilmemektedir. Hatta da bir sürü problem var. Yine suyu veremeyecekler ama biz parayı veriyoruz. Uzlaşalım dedik. İzmir'e su getirdik bilgisi Sayın Cumhurbaşkanına yanlış ve eksik bilgi olarak veriliyor."
ESHOT'un 1 milyar 77 milyon olan 2019 yılı mali bütçesi, AK Parti grubunun "ret" oylarına karşılık, oy çokluğuyla kabul edildi.
Aziz Kocaoğlu,İzmir