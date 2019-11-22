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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Erdoğan'ı karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'e geldi. Belediye Başkanı Tunç Soyer, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Soyer'i makamında ziyaret etti.

22.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 'e gitti. Erdoğan'ı havalimanında ilk karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Kılıçdaroğlu, Soyer'i ise makamında ziyaret etti.

ERDOĞAN İZMİR'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda Vali Erol Ayyıldız ve çocuklar tarafından karşılandı. Ege Üniversitesi Kampüsü girişine inşa edilen Bilal Saygılı Camii'nin açılışı için kente giden Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Karabağlar'daki yurt açılışından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir süre görüştü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Erdoğan'ı karşıladı

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer, İzmir, Politika, Güncel

Kaynak: AA


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