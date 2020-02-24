Haberler » Ekonomi » İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi - Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'le birlikte 5 ay sonra mal varlığını güncelledi. Soyer çiftinin mal varlığında herhangi bir artış olmadı.

24.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:00

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, en son geçen yılın Ekim ayında açıkladığı mal varlığını güncelledi. Geçen 5 aylık süreçte Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığında herhangi bir artışın olmadığı görüldü.

ALTIN VE MÜCEVHERAT YOK

Soyer'in mal varlıklarında, arsa bina, otomobil, kooperatif hissesi ile banka hesaplarındaki paralar yer alırken, altın ve mücevherat olmadığı gözlendi.

BİZİZMİR'DE PAYLAŞTI

Soyer, mal varlığı beyanını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital girişimi olan Bizİzmir platformunda paylaştı.İşte Soyer'in mal varlığı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi

Tunç Soyer, İzmir, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:30:21