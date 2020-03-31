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İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayram yardımlarını öne çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her bayram öncesi İzmir'de dar gelirli 25 bin aileye verdiği nakit yardım konusunda yeni bir düzenlemeye gitti ve 40 bin aileye 400'er lira para yardımı kararı aldı.

31.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:08
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayram yardımlarını öne çekti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, her bayram öncesi İzmir'de dar gelirli 25 bin aileye verdiği nakit yardım konusunda yeni bir düzenlemeye gitti ve 40 bin aileye 400'er lira para yardımı kararı aldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin her bayram öncesi İzmir'de dar gelirli 25 bin aileye verdiği nakit yardım konusunda yeni bir düzenlemeye gidildi. Koronavirüs nedeniyle ailelerin zor durumda olduğunu dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla 200'er liralık Ramazan ve Kurban Bayramı yardımlarını birleştirdi.
Yardımdan faydalanacak aile sayısı da 25 binden 40 bine çıkarıldı. Belediyenin veri tabanına kayıtlı 40 bin ailenin hesaplarına 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren 400'er lira yatırılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye olarak hem İzmirlilerin sağlığını korumak hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Günlük kazancıyla yaşamını sürdüren ancak bu süreçte gelirsiz kalan, işten çıkarılan ailelere destek için bu yıl dağıtacağımız bayram yardımlarını birleştirip tarihi öne çektik. Bu ailelere bir nebze de olsa nefes aldırmayı hedefledik. Gün dayanışma günü. Herkesin elini taşın altına koyma zamanı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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