İzmir Büyükşehir Belediyesi "Girişimcilik Merkezi" kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak bünyesinde bir Girişimcilik Merkezi kuruyor. Girişimci gençlere yönelik eğitim ve yönlendirme misyonu da üstlenmesi hedeflenen merkezin kuruluş hazırlıkları sürerken bu kapsamda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile bir işbirliği protokolü imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimcilik ve girişim mentorluğu alanlarında eğitimlerin verilmesi ve girişimci gençlere yönelik ortak çalışma alanı sağlanması amacıyla Girişimcilik Merkezi kurma kararı aldı. Proje kapsamında, ilgili eğitimlerin verilmesi konusunda TÜSİAD da teknik bilgi paylaşımında bulunacak. Bu kapsamda iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye bürokratlarıyla, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık ve Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Başkanı Murat Peksavaş'ın katıldığı çevrim içi toplantıda yol haritası değerlendirildi. Soyer, hazırlıklar kapsamındaki çalışma takvimini Kasım ayında çağrıya çıkılacak şekilde bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Önümüzde ulaşımdan sağlığa, tarımdan enerji verimliliğine kadar hepsi de son derece heyecan verici başlıklar var. Her biri üzerinde hakikaten çalışmayı çok arzu ediyoruz" dedi.

Soyer, projenin başlangıç aşamasında bugüne dek üzerine en çok kafa yordukları konular arasında yer alan tarıma öncelik verilebileceğini belirterek, "Başka bir tarım mümkündür, diyerek yola çıktık. Bu sloganın arka planında tarımda verimliliğin artırılması meselesi var. Bu hem kırsal bölgeden kente göçün önünü kesecek, o kadim kültürün yaşanmasına öncelik verecek hem bu bereketli toprakların hak ettiği şekilde değerlendirilmesine imkan verecek, hem de çıkan ürünlerin katma değerini büyüterek pazarlama kabiliyetini arttıracak süreçler içeriyor. Bunu belki de enerji verimliliğiyle birlikte düşünmekte fayda var" diye konuştu.

Tarım sektöründeki en büyük sorunlardan birinin girdi maliyetleri olduğuna işaret eden Başkan Tunç Soyer, "Eğer burada enerji verimliliğini artıracak bir takım çalışmalarla, tarımdaki üretim verimliliğini artıracak ve katma değerini yükseltecek inovatif çalışmaları bir arada düşünme imkanı yaratabilirsek o bütünselliği de korumuş oluruz. Net olarak söyleyeyim, en azından ilk 9 aylık çalışma dönemi açısından bizim tercihimiz tarımdan yana olur" dedi.

Lojistik ve gıda vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise lojistik ve gıdanın önemine değinerek, "Ben gençlerin daha fazla ilgi duyduğu iki alanı ve bu pandemi sürecini birleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Birisi bu pandemi süreci bize gösterdi ki yeri geliyor evimize kapanıyoruz, alışveriş yapamıyoruz. Evimize bir malzemenin getirilmesi, lojistiği, kargosu hiç olmadığı kadar önemli bir hal aldı. Biz de bu lojistik ile ilgili de kendimiz Grand Plaza şirketimiz üzerinden, Süt Kuzusu ekibimizle kıymetli bir lojistik işi yaptık. Bunun daha iyi çalışma alanları da var. Lojistik ve yazılım alanları önemli" diye konuştu. - İZMİR