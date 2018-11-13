İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Dönüşümünde İddialı

ÖRNEKKÖY'DE İLK ETAP HIZLI BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerinde dönüşüm ve uzlaşı esası ile sürdürdüğü Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki yeni konutları etaplar halinde inşa ediyor. 130 daire ve 13 dükkan olmak üzere 143 bağımsız birimden oluşan ilk etapta bodrum ve zemin katın kaba inşaatı tamamlandı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ndeki ilk etabı tamamlayarak hak sahiplerine konutlarını teslim eden ve ikinci etabın ihalesini tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy 2.etap için de önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkacağı bildirildi.

6 FARKLI KONUT TİPİ OLACAK

Tüm kentsel dönüşüm alanlarında olduğu gibi, Örnekköy'de de yapılacak kentsel dönüşüm projesi hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla öncelikle bir İletişim Merkezi açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Temmuz 2015'te hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine ve sözleşmelerin imzalanmasına başladı. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde bölgedeki hak sahipleriyle uzlaşma sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy'deki kentsel dönüşümün 1. Etap yapım ihalesini 5 Ocak 2018'de tamamladı. Ardından kısa süre içinde inşaat çalışmalarına başlandı. Yıpranmış, sağlıksız ve kaçak yapılardan oluşan Örnekköy proje alanında, 705 adet yapı ve 91 adet işyeri olmak üzere 1291 bağımsız birim bulunuyor. Toplam 3520 konut ve 338 adet işyerinin inşa edileceği proje alanında 60 m² (1+1) ,70 m² (2+1), 83 m² (2+1), 96 m² (2+1), 108 m² (3+1) ve 123 m² (3+1) olmak üzere 6 ayrı konut tipi tasarlandı. Proje bölgesinde 30 bin m² yeşil alan ve rekreasyon alanı, 10 bin m² semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan 3 bin 500 m² Belediye Hizmet Alanı ile birlikte yaklaşık 4 binm² büyüklüğünde 3 meydan bulunuyor. Ayrıca otopark ihtiyacı için açık ve kapalı otoparklar tasarlandı. Daha önceki imar planında ayrı yerlerde bulunan 1 adet ilkokul ve 1 adet ortaokul da tek bir yerde toplanarak toplam 15.000 m² büyüklüğünde bir eğitim alanı olarak planlandı.