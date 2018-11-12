İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Gerginlik

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:52



12 Kasım 2018 Pazartesi 18:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı'nda kendilerini Kültürpark Paltformu olarak adlandıran bir grup, Tınaztepe Üniversitesine yönelik tahsis için pankart açıp protesto gösterisi yaptı. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı meclis toplantısında Başkan Aziz Kocaoğlu, "Kültürpark Platformu'nu tanımıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ayda gezmiyor. Randevu alıp konuşmalıdır" dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın 1. oturumu Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun idaresinde gerçekleşti. Kocaoğlu'nun meclisi açacağı sırada Kültürpark Koruma Platformu protesto gösterisinde bulundu. Platformun Sözcüsü Erol Akcan, iki ay önce mecliste alınan karara tepki göstererek, "Kültürpark'ta yapılmak istenen İZFAŞ binasının Tınaztepe Üniversitesine tahsisiyle ilgili rahatsızlığımız var. Biz demokratik hakkımızı kullanıp bunu izah etmek istiyoruz. Lütfen derdimizi anlatıp gideceğiz. Hiçbir şeyi sabote etme gibi derdimiz yok. Beş dakika İzmir halkına zaman verilebilir, sonuçta İzmir ile ilgili toplantı yapıyorsunuz. Tınaztepe Üniversitesine tahsis edilmesini biz kabul etmiyoruz. Kültürpark Platformu'nu siz tanımıyorsunuz fakat İzmirliler tanıyor. Kültürpark'ta yapılmak isteneni kabul etmiyoruz. Buradan meclis üyelerine de sesleniyoruz, takipçisi olunuz. Kültürpark'a dokunmanızı istemiyorum. Burada sizin yaptığınız davranışı protesto ediyorum" diye konuştu.Platform üyeleri de bu esnada "Kültürpark halkındır, halkın kalacaktır" yazılı pankart açtı."Randevu alın"Gruba tepki gösteren Başkan Kocaoğlu, konunun dile getirileceği yerin meclis toplantısı olmadığını belirterek, şunları söyledi:"Burada sabote ettin, burada böyle bir gündem yok, burada konuşamazsın. Kültürpark Platformu'nu tanımıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ayda gezmiyor. Randevu alıp konuşmalıdır. Kültürpark diye bir platform tanımıyorum. Siz bu gününe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanından randevu istemediniz. Geliyorsunuz buraya, istiyorsanız ben CHP, AKP, MHP bütün grupların sözcülerini toplayıp, randevu alıp orada derdinizi anlatacaksınız. Şimdi oturup meclisi vatandaş olarak dinleyebilirsiniz, mecliste meclis üyelerinin dışında kimsenin konuşma hakkı yoktur, burası ayrı bir çalışma yeridir. Burada başkanın gündeme getirdiği konular konuşulup tartışılır. Şimdi hepinizden istirham ediyorum, randevu veririm. İstemezseniz burada sizi konuşturmam, konuşturamam çünkü yanlıştır."Başkan Kocaoğlu'nun konuşmasının ardından sözlerini randevu olarak kabul ettiğini söyleyen platform sözcüsü, yerine oturdu. Sözcü Erol Akcan, kısa bir süre toplantıyı izledikten sonra salondan ayrıldı. - İZMİR