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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Ardahan Belediye'sine malzeme desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Ardahan Belediyesi, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personelinin görevde kullanması için çeşitli malzemeler gönderildi.

30.09.2019 14:39İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Ardahan Belediye'sine malzeme desteği
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Ardahan Belediyesi, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personelinin görevde kullanması için çeşitli malzemeler gönderildi.

Malzemeleri personele dağıtan Belediye Başkanı Faruk Demir, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İtfaiye Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen Mutlu Odabaş'a, arkadaşlarına ve Bayraklı 'da ki Hanak ilçemizin dernek ve dernek başkanına da çok teşekkür ediyoruz. Personelimiz, inşallah kazasız belasız görevlerinde bu ekipmanları kullanacaklar" dedi. - ARDAHAN

Ardahan Belediyesi, Tunç Soyer, İtfaiye, İzmir, Yaşam

Kaynak: İHA

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