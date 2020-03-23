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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tasarruf önlemleri

Koronavirüs nedeniyle oluşan ekonomik duruma hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yayımladığı iç genelgeyle yeni tasarruf önlemlerini hayata geçirdi.

23.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tasarruf önlemleri

Acil olmayan yatırım ve harcamalar durdurulurken kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik koşulların zorlaşacağını öngören İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye ve bağlı tüm şirket ve kurumları hedefleyen "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" yayımladı.

Genelgeye göre Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni bir talimat gelinceye kadar demirbaş, mobilya, taşıt vb. araç-gereç alımı durduruldu. Yeni yatırım ihaleleri bu süreç geçinceye kadar ertelenirken hayati olmayan proje ve alımlar da durduruldu.

13 maddelik genelgede, bütçe ödeneklerinin yerinde kullanılması, mutemet avansı yoluyla yapılan harcamaların zorunlu durumlar dışında durdurulmasının yanı sıra yapılacak işlemler için bütçe ödeneği yetmiyorsa yedek bütçeden talepte bulunulmaması, Genel Sekreterlik ve Genel Müdürlük onayı olmadıkça etkinlik, toplantı ve organizasyon yapılmaması gibi önlemler yer alıyor.

Genelgeyle ilgili bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve şirketleriyle son günlerde yaşadığımız ve hepimizi üzen bu olumsuz tabloya hazırlıklıdır. Her konuda, yurttaşların hayati ihtiyaçlarının karşılanması için planlamamızı yaptık. Günlük işlerimizi eksiksiz yerine getirirken bu tasarruf önlemleriyle gelecek günlere hazırlanıyoruz. Tasarruf önlemleriyle yaratacağımız kaynakları ve diğerlerini salgınla mücadele kapsamındaki sosyal ve dayanışma amaçlı hizmetlerimize aktaracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İzmir, Güncel

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