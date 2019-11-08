Haberler » Güncel » İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden trafik çizgileri yenilemede örnek uygulama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden trafik çizgileri yenilemede örnek uygulama

İzmir Büyükşehir Belediyesi yollardaki şeritler, bisiklet yollarındaki uyarı işaretleri gibi trafik işaretlerini yeniden çizmek yerine eskilerini temizleyerek görünür kılan bir uygulama başlattı.

08.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:18 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden trafik çizgileri yenilemede örnek uygulama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yaz aylarında yol yüzeyindeki kirlenme nedeniyle kararan yol çizgilerini görünür kılmak, yaya geçitleri, bisiklet yolları, otobüs ve duraklardaki yatay işaretlemeleri ortaya çıkarmak için bir temizlik çalışması başlattı. Proje kapsamında 2019 yılı sonuna kadar yol çizgisi temizleme kamyonu ile 40 bin metrekarelik yol çizgisi; yol çizgisi temizleme makinesi ile de 30 bin metrekarelik yaya geçidi, bisiklet yolları ve otobüs durak işaretlemeleri temizlenecek.

Türkiye'de ilk

Yokluğunda trafikte ciddi sorunlar yaratan çizgilerin yeniden çizilmesi yerine temizlenerek görünür kılınması sayesinde metrekare maliyetinde yaklaşık yüzde 50 oranında tasarruf sağlanması hedefleniyor. Yatay işaretlerin yeniden yapılması yerine temizlenmesi çalışması Türkiye'de ilk defa yapılıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36   Ticaret Bakanı Pekcan: "İhracatta Dijital Gümrük Uygulamasını devreye aldık"
14:36   Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriyesi (2)
14:36   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AKBAŞOĞLU'NUN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI
14:31   Afganistan'da İmamı Rabbani Hazretleri Külliyesi hizmete girdi
14:36   Kilis çobanbey'de 2 bombalı saldırı 3 ölü, 7 yaralı
14:17   Son dakika: Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: İyi hazırlık yapıyoruz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
13:16   Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:37:35