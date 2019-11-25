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İzmir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 zam yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı.

25.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:06İzmir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 zam yaptı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nun kasım ayı altıncı oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı görüşüldü.
Oylamada, 1 Ocak'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.
Yeni tarifeye göre konutlarda kullanılan 0-13 metreküp arası suyun birim fiyatı 4,33 liradan 4,98 liraya, 4,69 lira olan 14-20 metreküp arasındaki tüketimlerde 5,39 liraya, 21 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde ise 9,65 liradan 11,10 liraya yükseldi.
"İZSU bugüne kadar gerekli performansı gösteremedi"
AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, suya yapılan zamma grup olarak karşı olduklarını söyledi.
İZSU'nun kent için çok önemli bir kurum olduğunu belirten Hızal, "Başkan Soyer 8 ay önce adaylık sürecinde 'Körfez Değişimi' projesini gerçekleştireceğini, içilebilir musluk suyu ve kentteki koku problemini gidereceğini söylemişti. İZSU bugüne kadar gelen süreçte gerekli performansı gösteremedi." dedi.
Hızal, siyasetçilerin net olup vatandaşa doğru bilgiler vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Büyükşehir yönetim 31 Mart sonrası İzmirli'ye şirin görünmek adına suda indirim yaparken, bugün gelinen noktada yüzde 15 oranında zam yapıyor. Biz sizden indirim yapmanızı istemiyoruz, biz kaynakların doğru kullanılması neticesinde yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz." diye konuştu.
AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan da verdiği soru önergelerine cevap alamadığını belirterek, "21 Kasım'da evrakımı teslim ettim. Buraya gelmeden bir saat önce İZSU'ya uğradım, müdürümüzle konuştum. Evrağın İZSU'ya gelmediğini, geldikten sonra cevap vereceğini söyledi. Bugün ayın 25'i. 4 günde bu evrak bir binadan öbür binaya gitmiyorsa takdir sizin başkanım." ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu ise su zammına destek verdiklerini anlatarak, "2018 Eylül-2019 Eylül ayları toplam maliyet bedelleri karşılaştırıldığında bu dönemde enerji giderleri yüzde 46, kimyasal ve diğer girdi fiyatları yüzde 28 artmıştır. İşletme giderlerinin karşılanması için su ve atık su fiyatlarında artış yapılması zarureti doğmuştur." dedi.
Başkan Soyer de toplantının sonunda yaptığı açıklamada, adaylık sürecinde vaat ettiği projeleri gerçekleştireceğini yineledi.
Toplantıda, İZSU Genel Müdürlüğünün 2020 bütçesi, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşı, 2 milyar 989 milyon 481 bin lira olarak kabul edildi.

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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