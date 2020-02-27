İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi köşkü restore ediyor

Köşk gelecek yıl "Carfi Bilgi ve Kültür Evi" adıyla hizmete açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi Agora alanının parçası Carfi Köşkü için Büyükşehir, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışması yürütüyor.

Özgün haline sadık kalınacak

Yapının plan kurgusu eski fotoğraflara göre çıkarıldı. Rölöve ve restorasyon projeleri ise tamamlandı. Bu projelere göre yapılacak restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarında yapının özgün haline sadık kalınacak. Çalışmalar 2021'de tamamlanacak ve köşk "Carfi Bilgi ve Kültür Evi" adıyla hizmete alınacak.

Tek katlı müştemilat yapısında sergi atölyeleri ve eğitim salonu bulunacak. İki katlı konut yapısında ise seminer salonları, sergi alanı, konferans salonu ve idari ofisler yer alacak.

Köşkten günümüze sadece bir duvar ve hamam yapısı ulaşmıştı.

1997'de EÇEV'e bağışlandı

Carfi ailesine ait geniş bir bahçe içindeki iki katlı köşk, 19. yüzyılda İzmir'in köklü ailelerinin yaşadığı Tilkilik semtinde 945 Sokak'ta bulunuyor. Aile köşkü 1997'de EÇEV'e bağışladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescilli yapının restorasyonu ve rekonstrüksiyonunu üstlendi.