İzmir Büyükşehir Belediyesi tarım ve istihdamı teşvik için protokol imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek proje sürdürebilir tarımsal teşvik ve kentteki istihdama yönelik farklı çalışmaları kapsıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk-Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi (TAMEB) kapsamında tarımsal teşvik ve kent içi istihdama yönelik iki yönlü çalışma yürütecek. Proje çerçevesinde İzmir'deki süt ve süt ürünlerinde kalitesi yüksek bölgeler belirlenecek ve bu bölgedeki üreticilere kaliteli süt ve süt ürünleri üretimi konusunda eğitimler verilecek. Eğitim sürecini tamamlayan üreticilere, sürdürülebilir süt ve süt ürünlerini sağlamaları için işletme kurulacak. İlgili protokol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu tarafından imzalandı.

İstihdam sağlanacak

TAMEB projesi kapsamında istihdam yaratmak için de çalışmalar yapılacak. Sequa organizasyonuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek çalışma İzmir'de yaşayan, 18-38 yaş aralığındaki kadın ve erkekleri, geçici koruma altındaki mültecileri ve İzmir'de yaşayıp iş ve meslek sahibi olmayan Türk vatandaşlarını kapsayacak. Proje uyarınca katılımcılar Meslek Fabrikası'ndaki meslek kurslarında eğitim görecek, uzmanlar tarafından yönlendirilecek ve istihdam sağlanana kadar proje içinde olacak.