İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Kamera" Açıklaması

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:59



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel bir gazetede yer alan araç güvenlik kamerası satışında firma dayatması yapıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda 31.12.2018'den itibaren yolcu taşıyan ticari araçlara kamera ve kayıt sistemleri kurulması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.Konuyla ilgili İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği koordinatörlüğünde, "Teknik İnceleme Komisyonu" kurulduğu, 12 kişilik komisyonda belediyeden 3 görevlinin yer aldığının kaydedildiği açıklamada, komisyonun kamera ve kayıt cihazı satmak isteyenlerle görüşerek ilgili şartnameye uyan firmalara yetki belgesi verdiği belirtildi.Araçlara kamera takılması işlemine başlandığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Söz konusu işlem, kamuoyuna yansıtıldığı gibi sadece kamera bedeli değildir. İzmir sınırları içinde hizmet veren tüm ticari araçlar için 3 yıllık data hat bedeli, 3 yıl uzatılmış garanti süresi, yerinde servis, bakım ve onarım, merkezi server kurulumu ve yazılımı, personel servis yazılımı, okul servis yazılımı, durak ve minibüs ulaşım otomasyonu, taksi çağrı merkezi yazılımı, çağrı merkezi ve benzeri hizmetlerin kurulumunu kapsamaktadır.Büyükşehir Belediyesi'nin azınlıkta olduğu bu komisyonda, çok sayıda kuruluşun temsilcisi bulunmaktadır. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, burada kural koyan değil verilen yasal görevi yerine getiren, uygulayan taraftır. Belediyemizin 'kamera satışında firma dayatması' yaptığı iddiası tamamıyla gerçek dışıdır."