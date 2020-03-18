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İZMİR Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği

Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliğiKORONAVİRÜSÜNE karşı alınan önlemler kapsamında sosyal hayatın kısıtlınması kararlarının alınmasının ardından, İzmir'de meydanlar da boşaldı.

18.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:03
Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
KORONAVİRÜSÜNE karşı alınan önlemler kapsamında sosyal hayatın kısıtlınması kararlarının alınmasının ardından, İzmir'de meydanlar da boşaldı. Vatandaşların en yoğun olduğu yerlerden Konak ile Gündoğdu meydanları oldukça tenhalaştı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararlarının ardından, İzmir'de sokaklar ve meydanlar boşaldı. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı Konak ve Gündoğdu meydanları, tenha görünümleriyle dikkat çekti. Bunun yanı sıra, çalışmak zorunda olanların da, kişisel önlemlerini alarak dışarı çıktıkları gözlendi. Vatandaşlar, virüsten korunmak için maske ve eldiven takarken, dezenfektan ve kolonya kullanmayı da ihmal etmedi.
'BİR ŞEKİLDE PARA KAZANMAM LAZIM'
Hayatını, Konak Meydanı'nda kuş yemi satarak geçindiren vatandaşlardan Mehmet Uslu, 'Mecburen çalışmak zorundayım. İki tane çocuk okutuyorum ve bir şekilde para kazanmam gerekiyor. Maske ve eldiven takarak tedbir almaya çalıştım. Önceden burası cıvıl cıvıldı, kalabalık olurdu. Şimdi artık bomboş, ben de daha az sayıda yem satabiliyorum. Ama önlem almak iyidir' dedi.
Vatandaşlardan Ali Korkut ise, 'Mecburen dışarı çıktım. İnsanlar önceliklerini gözeterek dışarı çıkmak zorunda kalabiliyor. Tabi çıkarken bazı küçük önlemler de alınıyor. Mesela ben gelirken vapurun kapalı kısmında değil açık kısmında oturmayı tercih ettim, çünkü uzmanlar kapalı alanlardan kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra, kişisel hijyenimize de her zamankinden daha fazla dikkat etmeye başladık. Umarım bir an önce bunu atlatırız' dedi.
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İZMİR Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

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İZMİR Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
Etiketler : Koronavirüs, Gündoğdu, Konak, İzmir, Güncel

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