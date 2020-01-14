İzmir Caddesi'nde Kanalizasyon hattı yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha modern bir altyapı için il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bulunan ve zamanla deforme olan kanalizasyon hattını daha sağlıklı ve modern bir hale getirmek amacıyla yenileme çalışmasına başlandı. Sık sık arızalara neden olarak vatandaşa sorun yaşatan hattın deplase ve yenileme işlemi hızlı bir şekilde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

"Sıkıntılar çözülüyor"

Utku Mahalle Muhtarı Ahmet Şahin, "İzmir Caddesi üzerinde bulunan kanalizasyonda zamanla deformasyon meydana geldi. Sık sık arızalara neden oluyor, vatandaş sorun yaşıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdik. Hızlı bir şekilde ekipler çalışmalarına başladı. Hizmetin gelmesi bizleri memnun ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.