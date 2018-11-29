İzmir Çam Ağacı Rüzgarda Devrildi

İzmir'in Kınık ilçesinde, gece etkili olan şiddetli rüzgar sırasında kökünden sökülen çam ağacı yola devrildi.
Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi'nde, yol kenarındaki 50 yıllık çam ağacı, bugün saat 0500 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek, yolun üzerine devrildi. Olay sırasında yoldan geçen olmaması, olası bir yaralanmanın önüne geçti. Kınık Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırdı. Yolun Bergama yönündeki şeridi, yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı. Karşı taraftaki iki şerit çift yönlü olarak kullanıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:03